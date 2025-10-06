TőzsdeDEX+
A(z) élő INFINIT ár ma 0.11153 USD. Kövesd nyomon a(z) IN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

INFINIT árfolyam(IN)

1 IN-USD élő ár:

$0.11153
+0.49%1D
USD
INFINIT (IN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:02:57 (UTC+8)

INFINIT (IN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.10879
24h alacsony
$ 0.12464
24h magas

$ 0.10879
$ 0.12464
$ 0.330328543984695
$ 0.053529767930225576
-1.03%

+0.49%

-26.42%

-26.42%

INFINIT (IN) valós idejű ár: $ 0.11153. Az elmúlt 24 órában, a(z)IN legalacsonyabb ára $ 0.10879, legmagasabb ára pedig $ 0.12464 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IN valaha volt legmagasabb ára $ 0.330328543984695, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.053529767930225576 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IN változása a következő volt: -1.03% az elmúlt órában, +0.49% az elmúlt 24 órában, és -26.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

INFINIT (IN) piaci információk

No.671

$ 28.89M
$ 143.37K
$ 111.53M
259.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.90%

ETH

A(z) INFINIT jelenlegi piaci plafonja $ 28.89M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 143.37K. A(z) IN keringésben lévő tokenszáma 259.07M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 111.53M.

INFINIT (IN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a INFINIT mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0005438+0.49%
30 nap$ +0.00336+3.10%
60 nap$ +0.04153+59.32%
90 nap$ +0.09153+457.65%
INFINIT árváltozása ma

A mai napon a(z) IN ára $ +0.0005438 (+0.49%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

INFINIT 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00336 (+3.10%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

INFINIT 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) IN ára $ +0.04153 (+59.32%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

INFINIT 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.09153 (+457.65%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) INFINIT (IN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) INFINIT árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál INFINIT befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd IN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről INFINIT a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a INFINIT vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

INFINIT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) INFINIT (IN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) INFINIT (IN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) INFINIT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) INFINIT árelőrejelzését most!

INFINIT (IN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) INFINIT (IN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IN token kapcsán!

Hogyan vásárolj INFINIT (IN)

A következőt szeretnél vásárolni: INFINIT? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz INFINIT eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

IN helyi valutákra

1 INFINIT(IN) - VND
1 INFINIT(IN) - AUD
1 INFINIT(IN) - GBP
1 INFINIT(IN) - EUR
1 INFINIT(IN) - USD
1 INFINIT(IN) - MYR
1 INFINIT(IN) - TRY
1 INFINIT(IN) - JPY
1 INFINIT(IN) - ARS
1 INFINIT(IN) - RUB
1 INFINIT(IN) - INR
1 INFINIT(IN) - IDR
1 INFINIT(IN) - PHP
1 INFINIT(IN) - EGP
1 INFINIT(IN) - BRL
1 INFINIT(IN) - CAD
1 INFINIT(IN) - BDT
1 INFINIT(IN) - NGN
1 INFINIT(IN) - COP
1 INFINIT(IN) - ZAR
1 INFINIT(IN) - UAH
1 INFINIT(IN) - TZS
1 INFINIT(IN) - VES
1 INFINIT(IN) - CLP
1 INFINIT(IN) - PKR
1 INFINIT(IN) - KZT
1 INFINIT(IN) - THB
1 INFINIT(IN) - TWD
1 INFINIT(IN) - AED
1 INFINIT(IN) - CHF
1 INFINIT(IN) - HKD
1 INFINIT(IN) - AMD
1 INFINIT(IN) - MAD
1 INFINIT(IN) - MXN
1 INFINIT(IN) - SAR
1 INFINIT(IN) - ETB
1 INFINIT(IN) - KES
1 INFINIT(IN) - JOD
1 INFINIT(IN) - PLN
1 INFINIT(IN) - RON
1 INFINIT(IN) - SEK
1 INFINIT(IN) - BGN
1 INFINIT(IN) - HUF
1 INFINIT(IN) - CZK
1 INFINIT(IN) - KWD
1 INFINIT(IN) - ILS
1 INFINIT(IN) - BOB
1 INFINIT(IN) - AZN
1 INFINIT(IN) - TJS
1 INFINIT(IN) - GEL
1 INFINIT(IN) - AOA
1 INFINIT(IN) - BHD
1 INFINIT(IN) - BMD
1 INFINIT(IN) - DKK
1 INFINIT(IN) - HNL
1 INFINIT(IN) - MUR
1 INFINIT(IN) - NAD
1 INFINIT(IN) - NOK
1 INFINIT(IN) - NZD
1 INFINIT(IN) - PAB
1 INFINIT(IN) - PGK
1 INFINIT(IN) - QAR
1 INFINIT(IN) - RSD
1 INFINIT(IN) - UZS
1 INFINIT(IN) - ALL
1 INFINIT(IN) - ANG
1 INFINIT(IN) - AWG
1 INFINIT(IN) - BBD
1 INFINIT(IN) - BAM
1 INFINIT(IN) - BIF
1 INFINIT(IN) - BND
1 INFINIT(IN) - BSD
1 INFINIT(IN) - JMD
1 INFINIT(IN) - KHR
1 INFINIT(IN) - KMF
1 INFINIT(IN) - LAK
1 INFINIT(IN) - LKR
1 INFINIT(IN) - MDL
1 INFINIT(IN) - MGA
1 INFINIT(IN) - MOP
1 INFINIT(IN) - MVR
1 INFINIT(IN) - MWK
1 INFINIT(IN) - MZN
1 INFINIT(IN) - NPR
1 INFINIT(IN) - PYG
1 INFINIT(IN) - RWF
1 INFINIT(IN) - SBD
1 INFINIT(IN) - SCR
1 INFINIT(IN) - SRD
1 INFINIT(IN) - SVC
1 INFINIT(IN) - SZL
1 INFINIT(IN) - TMT
1 INFINIT(IN) - TND
1 INFINIT(IN) - TTD
1 INFINIT(IN) - UGX
1 INFINIT(IN) - XAF
1 INFINIT(IN) - XCD
1 INFINIT(IN) - XOF
1 INFINIT(IN) - XPF
1 INFINIT(IN) - BWP
1 INFINIT(IN) - BZD
1 INFINIT(IN) - CVE
1 INFINIT(IN) - DJF
1 INFINIT(IN) - DOP
1 INFINIT(IN) - DZD
1 INFINIT(IN) - FJD
1 INFINIT(IN) - GNF
1 INFINIT(IN) - GTQ
1 INFINIT(IN) - GYD
1 INFINIT(IN) - ISK
INFINIT Forrás

A(z) INFINIT alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos INFINIT Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések INFINIT

Mennyit ér ma a(z) INFINIT (IN)?
A(z) élő IN ár a(z) USD esetében 0.11153 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IN ára a(z) USD esetében?
A(z) IN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.11153. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) INFINIT piaci plafonja?
A(z) IN piaci plafonja $ 28.89M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IN keringésben lévő tokenszáma 259.07M USD.
Mi volt a(z) IN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IN mindenkori legmagasabb ára 0.330328543984695 USD.
Mi volt a(z) IN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IN mindenkori legalacsonyabb ára 0.053529767930225576 USD.
Mekkora a(z) IN kereskedési volumene?
A(z) IN élő 24 órás kereskedési volumene $ 143.37K USD.
A(z) IN ára emelkedni fog idén?
A(z) IN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:02:57 (UTC+8)

INFINIT (IN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

