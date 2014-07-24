Ethereum (ETH) tokenomikai adatai

Ethereum (ETH) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ethereum (ETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Ethereum (ETH) tokennel kapcsolatos információk

Az Ethereum egy decentralizált platform, ami okos szerződéseket futtat: alkalmazásokat, amelyek pontosan úgy futnak, ahogy programozták, anélkül, hogy lehetőség lenne leállásra, cenzúrára, csalásra vagy harmadik fél beavatkozására.

Hivatalos webhely:
https://www.ethereum.org/
Fehér könyv:
https://ethereum.org/en/whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/

Ethereum (ETH) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ethereum (ETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 520.71B
$ 520.71B$ 520.71B
Teljes tokenszám:
$ 120.71M
$ 120.71M$ 120.71M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 120.71M
$ 120.71M$ 120.71M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 520.71B
$ 520.71B$ 520.71B
Minden idők csúcspontja:
$ 4,956.74
$ 4,956.74$ 4,956.74
Minden idők mélypontja:
$ 0.4208970069885254
$ 0.4208970069885254$ 0.4208970069885254
Jelenlegi ár:
$ 4,313.86
$ 4,313.86$ 4,313.86

A(z) Ethereum (ETH) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) ETH tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Ethereum’s token economics are a result of its evolution from a Proof-of-Work (PoW) to a Proof-of-Stake (PoS) blockchain, with mechanisms designed to balance security, utility, and long-term sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its key economic mechanisms:

Issuance Mechanism

  • Initial Issuance: At launch (2015), Ethereum distributed its supply through a combination of an ICO, allocations to the Ethereum Foundation, and early contributors.
  • Proof-of-Work Era: From 2015 to 2022, new ETH was issued as mining rewards, with issuance rates adjusted over time.
  • Proof-of-Stake Era: Since the Merge (September 2022), new ETH is issued as staking rewards to validators. The issuance rate is dynamic and depends on the total amount of ETH staked.
  • EIP-1559 (2021): Introduced a base fee burn mechanism, offsetting new issuance and sometimes making ETH net deflationary during periods of high network activity.

Allocation Mechanism

Allocation CategoryDescription / % of Circulating Supply (as of June 2022)Unlock TypeUnlock TimingStart DateEnd Date
ICO~50% (initially ~83% or 60M ETH at TGE)CliffInstant2015-08-072015-08-07
Ethereum Foundation~7.5% (initially ~12% or ~9M ETH at TGE)CliffInstant2015-08-072015-08-07
Early Contributors~2.4% (initially ~4% or ~2.9M ETH at TGE)CliffInstant2015-08-072015-08-07
Mining Rewards~40% (distributed as rewards, balanced by EIP-1559)LinearDaily (PoW era)2015-08-072021-08-04
Mining Rewards~40% (continued)LinearDaily (PoW era)2017-08-072021-08-04
  • Note: After the Merge, mining rewards ceased and were replaced by staking rewards.

Usage and Incentive Mechanism

  • Transaction Fees: ETH is required to pay for gas (transaction fees) on the network. EIP-1559 splits fees into a base fee (burned) and a tip (paid to validators).
  • Staking: ETH holders can stake their tokens to secure the network and earn rewards. Staking is the primary incentive for validators.
  • DeFi and DApps: ETH is widely used as collateral, for liquidity provision, and as a base asset in decentralized finance and application ecosystems.
  • Security Bond: Staked ETH acts as a security bond, aligning validator incentives with network health.

Locking Mechanism

  • Staking Lock: ETH staked in the Beacon Chain (PoS) is subject to a withdrawal queue and exit period, ensuring network stability.
  • Smart Contract Locks: ETH can be locked in various DeFi protocols, DAOs, and smart contracts for purposes such as collateral, governance, or yield farming.

Unlocking Time

  • Genesis Allocations: ICO, Foundation, and Early Contributor allocations were unlocked instantly at network launch (August 7, 2015).
  • Mining Rewards: Distributed daily during the PoW era, with no lockup.
  • Staking Withdrawals: Post-Merge, staked ETH withdrawals are enabled but subject to protocol-defined exit queues and delays to prevent mass exits and maintain security.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceDynamic, PoS-based, with EIP-1559 burn offset; previously PoW mining rewards
AllocationICO, Foundation, Early Contributors (all unlocked at launch); ongoing rewards to stakers
Usage/IncentivesGas fees, staking rewards, DeFi collateral, security bond
LockingStaking lock (withdrawal queue), smart contract locks
UnlockingInstant at launch for genesis allocations; daily for mining; queued for staking

Nuances and Implications

  • Deflationary Pressure: EIP-1559’s fee burn can make ETH deflationary during high network usage, impacting long-term supply.
  • Staking Dynamics: The move to PoS aligns incentives for network security and introduces new economic risks (e.g., slashing, validator concentration).
  • Utility Expansion: ETH’s role as “programmable money” underpins DeFi, NFTs, and DAOs, making its economics central to the broader crypto ecosystem.
  • No Centralized Unlocks: Unlike many newer tokens, Ethereum’s major allocations were unlocked at genesis, with ongoing issuance now tied to network participation (staking).

Limitations and Future Considerations

  • Governance: Ethereum’s economic parameters (issuance, fees, staking) are subject to community governance and may evolve.
  • Layer 2s and Rollups: As more activity migrates to Layer 2s, the demand for ETH as a settlement asset and for gas may shift, impacting its economic model.
  • Security and Incentives: Sustaining validator incentives as fee markets and issuance change is a key challenge for Ethereum’s long-term health.

Ethereum’s token economics are designed for flexibility, security, and broad utility, with mechanisms that have evolved to meet the needs of a growing, decentralized ecosystem.

Ethereum (ETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Ethereum (ETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETH tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ETH token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETH token élő árfolyamát!

A(z) ETH vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ethereum (ETH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ETH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Ethereum (ETH) árelőzményei

A felhasználók a(z) ETH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

ETH árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ETH kapcsán? ETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.