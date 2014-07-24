Ethereum (ETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ethereum (ETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ethereum (ETH) tokennel kapcsolatos információk Az Ethereum egy decentralizált platform, ami okos szerződéseket futtat: alkalmazásokat, amelyek pontosan úgy futnak, ahogy programozták, anélkül, hogy lehetőség lenne leállásra, cenzúrára, csalásra vagy harmadik fél beavatkozására. Hivatalos webhely: https://www.ethereum.org/ Fehér könyv: https://ethereum.org/en/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/ Vásárolj most ETH tokent!

Ethereum (ETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ethereum (ETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Piaci tőkeérték: $ 520.71B Teljes tokenszám: $ 120.71M Keringésben lévő tokenszám: $ 120.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 520.71B Minden idők csúcspontja: $ 4,956.74 Minden idők mélypontja: $ 0.4208970069885254 Jelenlegi ár: $ 4,313.86

A(z) Ethereum (ETH) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) ETH tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Ethereum’s token economics are a result of its evolution from a Proof-of-Work (PoW) to a Proof-of-Stake (PoS) blockchain, with mechanisms designed to balance security, utility, and long-term sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its key economic mechanisms: Issuance Mechanism Initial Issuance: At launch (2015), Ethereum distributed its supply through a combination of an ICO, allocations to the Ethereum Foundation, and early contributors.

At launch (2015), Ethereum distributed its supply through a combination of an ICO, allocations to the Ethereum Foundation, and early contributors. Proof-of-Work Era: From 2015 to 2022, new ETH was issued as mining rewards, with issuance rates adjusted over time.

From 2015 to 2022, new ETH was issued as mining rewards, with issuance rates adjusted over time. Proof-of-Stake Era: Since the Merge (September 2022), new ETH is issued as staking rewards to validators. The issuance rate is dynamic and depends on the total amount of ETH staked.

Since the Merge (September 2022), new ETH is issued as staking rewards to validators. The issuance rate is dynamic and depends on the total amount of ETH staked. EIP-1559 (2021): Introduced a base fee burn mechanism, offsetting new issuance and sometimes making ETH net deflationary during periods of high network activity. Allocation Mechanism Allocation Category Description / % of Circulating Supply (as of June 2022) Unlock Type Unlock Timing Start Date End Date ICO ~50% (initially ~83% or 60M ETH at TGE) Cliff Instant 2015-08-07 2015-08-07 Ethereum Foundation ~7.5% (initially ~12% or ~9M ETH at TGE) Cliff Instant 2015-08-07 2015-08-07 Early Contributors ~2.4% (initially ~4% or ~2.9M ETH at TGE) Cliff Instant 2015-08-07 2015-08-07 Mining Rewards ~40% (distributed as rewards, balanced by EIP-1559) Linear Daily (PoW era) 2015-08-07 2021-08-04 Mining Rewards ~40% (continued) Linear Daily (PoW era) 2017-08-07 2021-08-04 Note: After the Merge, mining rewards ceased and were replaced by staking rewards. Usage and Incentive Mechanism Transaction Fees: ETH is required to pay for gas (transaction fees) on the network. EIP-1559 splits fees into a base fee (burned) and a tip (paid to validators).

ETH is required to pay for gas (transaction fees) on the network. EIP-1559 splits fees into a base fee (burned) and a tip (paid to validators). Staking: ETH holders can stake their tokens to secure the network and earn rewards. Staking is the primary incentive for validators.

ETH holders can stake their tokens to secure the network and earn rewards. Staking is the primary incentive for validators. DeFi and DApps: ETH is widely used as collateral, for liquidity provision, and as a base asset in decentralized finance and application ecosystems.

ETH is widely used as collateral, for liquidity provision, and as a base asset in decentralized finance and application ecosystems. Security Bond: Staked ETH acts as a security bond, aligning validator incentives with network health. Locking Mechanism Staking Lock: ETH staked in the Beacon Chain (PoS) is subject to a withdrawal queue and exit period, ensuring network stability.

ETH staked in the Beacon Chain (PoS) is subject to a withdrawal queue and exit period, ensuring network stability. Smart Contract Locks: ETH can be locked in various DeFi protocols, DAOs, and smart contracts for purposes such as collateral, governance, or yield farming. Unlocking Time Genesis Allocations: ICO, Foundation, and Early Contributor allocations were unlocked instantly at network launch (August 7, 2015).

ICO, Foundation, and Early Contributor allocations were unlocked instantly at network launch (August 7, 2015). Mining Rewards: Distributed daily during the PoW era, with no lockup.

Distributed daily during the PoW era, with no lockup. Staking Withdrawals: Post-Merge, staked ETH withdrawals are enabled but subject to protocol-defined exit queues and delays to prevent mass exits and maintain security. Summary Table Mechanism Details Issuance Dynamic, PoS-based, with EIP-1559 burn offset; previously PoW mining rewards Allocation ICO, Foundation, Early Contributors (all unlocked at launch); ongoing rewards to stakers Usage/Incentives Gas fees, staking rewards, DeFi collateral, security bond Locking Staking lock (withdrawal queue), smart contract locks Unlocking Instant at launch for genesis allocations; daily for mining; queued for staking Nuances and Implications Deflationary Pressure: EIP-1559’s fee burn can make ETH deflationary during high network usage, impacting long-term supply.

EIP-1559’s fee burn can make ETH deflationary during high network usage, impacting long-term supply. Staking Dynamics: The move to PoS aligns incentives for network security and introduces new economic risks (e.g., slashing, validator concentration).

The move to PoS aligns incentives for network security and introduces new economic risks (e.g., slashing, validator concentration). Utility Expansion: ETH’s role as “programmable money” underpins DeFi, NFTs, and DAOs, making its economics central to the broader crypto ecosystem.

ETH’s role as “programmable money” underpins DeFi, NFTs, and DAOs, making its economics central to the broader crypto ecosystem. No Centralized Unlocks: Unlike many newer tokens, Ethereum’s major allocations were unlocked at genesis, with ongoing issuance now tied to network participation (staking). Limitations and Future Considerations Governance: Ethereum’s economic parameters (issuance, fees, staking) are subject to community governance and may evolve.

Ethereum’s economic parameters (issuance, fees, staking) are subject to community governance and may evolve. Layer 2s and Rollups: As more activity migrates to Layer 2s, the demand for ETH as a settlement asset and for gas may shift, impacting its economic model.

As more activity migrates to Layer 2s, the demand for ETH as a settlement asset and for gas may shift, impacting its economic model. Security and Incentives: Sustaining validator incentives as fee markets and issuance change is a key challenge for Ethereum’s long-term health. Ethereum’s token economics are designed for flexibility, security, and broad utility, with mechanisms that have evolved to meet the needs of a growing, decentralized ecosystem.

Ethereum (ETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ethereum (ETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETH token élő árfolyamát!

Ethereum (ETH) árelőzményei A felhasználók a(z) ETH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ETH árelőzményeivel!

