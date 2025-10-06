TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő AdEx ár ma 0.1421 USD. Kövesd nyomon a(z) ADX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ADX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ADX

ADX árinformációk

Mi a(z) ADX

ADX fehér könyv

ADX hivatalos webhely

ADX tokenomikai adatai

ADX árelőrejelzés

ADX előzmények

ADX Vásárlási útmutató

ADX-fiat valutaváltó

ADX spot

ADX USDT-M futuresügyletek

AdEx Logó

AdEx árfolyam(ADX)

1 ADX-USD élő ár:

$0.1421
$0.1421$0.1421
+4.71%1D
USD
AdEx (ADX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:39:32 (UTC+8)

AdEx (ADX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1352
$ 0.1352$ 0.1352
24h alacsony
$ 0.1424
$ 0.1424$ 0.1424
24h magas

$ 0.1352
$ 0.1352$ 0.1352

$ 0.1424
$ 0.1424$ 0.1424

$ 3.708280086517334
$ 3.708280086517334$ 3.708280086517334

$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974

+1.21%

+4.71%

+27.78%

+27.78%

AdEx (ADX) valós idejű ár: $ 0.1421. Az elmúlt 24 órában, a(z)ADX legalacsonyabb ára $ 0.1352, legmagasabb ára pedig $ 0.1424 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ADX valaha volt legmagasabb ára $ 3.708280086517334, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.034879632974 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ADX változása a következő volt: +1.21% az elmúlt órában, +4.71% az elmúlt 24 órában, és +27.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AdEx (ADX) piaci információk

No.845

$ 21.02M
$ 21.02M$ 21.02M

$ 3.62K
$ 3.62K$ 3.62K

$ 21.32M
$ 21.32M$ 21.32M

147.90M
147.90M 147.90M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

98.60%

ETH

A(z) AdEx jelenlegi piaci plafonja $ 21.02M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 3.62K. A(z) ADX keringésben lévő tokenszáma 147.90M, és a teljes tokenszám 150000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.32M.

AdEx (ADX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a AdEx mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.006392+4.71%
30 nap$ +0.0331+30.36%
60 nap$ +0.0088+6.60%
90 nap$ +0.0175+14.04%
AdEx árváltozása ma

A mai napon a(z) ADX ára $ +0.006392 (+4.71%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

AdEx 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0331 (+30.36%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

AdEx 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ADX ára $ +0.0088 (+6.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

AdEx 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0175 (+14.04%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) AdEx (ADX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) AdEx árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) AdEx (ADX)

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál AdEx befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ADX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről AdEx a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a AdEx vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

AdEx árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AdEx (ADX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AdEx (ADX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AdEx rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AdEx árelőrejelzését most!

AdEx (ADX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AdEx (ADX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ADX token kapcsán!

Hogyan vásárolj AdEx (ADX)

A következőt szeretnél vásárolni: AdEx? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz AdEx eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ADX helyi valutákra

1 AdEx(ADX) - VND
3,739.3615
1 AdEx(ADX) - AUD
A$0.215992
1 AdEx(ADX) - GBP
0.107996
1 AdEx(ADX) - EUR
0.122206
1 AdEx(ADX) - USD
$0.1421
1 AdEx(ADX) - MYR
RM0.595399
1 AdEx(ADX) - TRY
5.976726
1 AdEx(ADX) - JPY
¥21.8834
1 AdEx(ADX) - ARS
ARS$205.642857
1 AdEx(ADX) - RUB
11.493048
1 AdEx(ADX) - INR
12.615638
1 AdEx(ADX) - IDR
Rp2,368.332386
1 AdEx(ADX) - PHP
8.34127
1 AdEx(ADX) - EGP
￡E.6.718488
1 AdEx(ADX) - BRL
R$0.763077
1 AdEx(ADX) - CAD
C$0.19894
1 AdEx(ADX) - BDT
17.316306
1 AdEx(ADX) - NGN
205.345868
1 AdEx(ADX) - COP
$550.773916
1 AdEx(ADX) - ZAR
R.2.459751
1 AdEx(ADX) - UAH
5.938359
1 AdEx(ADX) - TZS
T.Sh.349.1397
1 AdEx(ADX) - VES
Bs31.4041
1 AdEx(ADX) - CLP
$133.8582
1 AdEx(ADX) - PKR
Rs40.083568
1 AdEx(ADX) - KZT
75.025958
1 AdEx(ADX) - THB
฿4.605461
1 AdEx(ADX) - TWD
NT$4.375259
1 AdEx(ADX) - AED
د.إ0.521507
1 AdEx(ADX) - CHF
Fr0.11368
1 AdEx(ADX) - HKD
HK$1.104117
1 AdEx(ADX) - AMD
֏54.235307
1 AdEx(ADX) - MAD
.د.م1.313004
1 AdEx(ADX) - MXN
$2.635955
1 AdEx(ADX) - SAR
ريال0.531454
1 AdEx(ADX) - ETB
Br21.833665
1 AdEx(ADX) - KES
KSh18.318111
1 AdEx(ADX) - JOD
د.أ0.1007489
1 AdEx(ADX) - PLN
0.524349
1 AdEx(ADX) - RON
лв0.626661
1 AdEx(ADX) - SEK
kr1.348529
1 AdEx(ADX) - BGN
лв0.240149
1 AdEx(ADX) - HUF
Ft47.828018
1 AdEx(ADX) - CZK
2.99831
1 AdEx(ADX) - KWD
د.ك0.0434826
1 AdEx(ADX) - ILS
0.461825
1 AdEx(ADX) - BOB
Bs0.979069
1 AdEx(ADX) - AZN
0.24157
1 AdEx(ADX) - TJS
SM1.304478
1 AdEx(ADX) - GEL
0.385091
1 AdEx(ADX) - AOA
Kz130.008711
1 AdEx(ADX) - BHD
.د.ب0.0532875
1 AdEx(ADX) - BMD
$0.1421
1 AdEx(ADX) - DKK
kr0.919387
1 AdEx(ADX) - HNL
L3.727283
1 AdEx(ADX) - MUR
6.499654
1 AdEx(ADX) - NAD
$2.456909
1 AdEx(ADX) - NOK
kr1.438052
1 AdEx(ADX) - NZD
$0.247254
1 AdEx(ADX) - PAB
B/.0.1421
1 AdEx(ADX) - PGK
K0.59682
1 AdEx(ADX) - QAR
ر.ق0.515823
1 AdEx(ADX) - RSD
дин.14.373415
1 AdEx(ADX) - UZS
soʻm1,712.047799
1 AdEx(ADX) - ALL
L11.863929
1 AdEx(ADX) - ANG
ƒ0.254359
1 AdEx(ADX) - AWG
ƒ0.254359
1 AdEx(ADX) - BBD
$0.2842
1 AdEx(ADX) - BAM
KM0.238728
1 AdEx(ADX) - BIF
Fr416.6372
1 AdEx(ADX) - BND
$0.183309
1 AdEx(ADX) - BSD
$0.1421
1 AdEx(ADX) - JMD
$22.743105
1 AdEx(ADX) - KHR
568.4
1 AdEx(ADX) - KMF
Fr60.5346
1 AdEx(ADX) - LAK
3,089.130373
1 AdEx(ADX) - LKR
රු43.138718
1 AdEx(ADX) - MDL
L2.410016
1 AdEx(ADX) - MGA
Ar637.21903
1 AdEx(ADX) - MOP
P1.133958
1 AdEx(ADX) - MVR
2.17413
1 AdEx(ADX) - MWK
MK245.84721
1 AdEx(ADX) - MZN
MT9.08019
1 AdEx(ADX) - NPR
रु20.098624
1 AdEx(ADX) - PYG
1,000.6682
1 AdEx(ADX) - RWF
Fr205.9029
1 AdEx(ADX) - SBD
$1.169483
1 AdEx(ADX) - SCR
2.051924
1 AdEx(ADX) - SRD
$5.47085
1 AdEx(ADX) - SVC
$1.239112
1 AdEx(ADX) - SZL
L2.455488
1 AdEx(ADX) - TMT
m0.49735
1 AdEx(ADX) - TND
د.ت0.417774
1 AdEx(ADX) - TTD
$0.959175
1 AdEx(ADX) - UGX
Sh493.3712
1 AdEx(ADX) - XAF
Fr80.7128
1 AdEx(ADX) - XCD
$0.38367
1 AdEx(ADX) - XOF
Fr80.7128
1 AdEx(ADX) - XPF
Fr14.6363
1 AdEx(ADX) - BWP
P1.902719
1 AdEx(ADX) - BZD
$0.2842
1 AdEx(ADX) - CVE
$13.537867
1 AdEx(ADX) - DJF
Fr25.1517
1 AdEx(ADX) - DOP
$9.104347
1 AdEx(ADX) - DZD
د.ج18.409055
1 AdEx(ADX) - FJD
$0.325409
1 AdEx(ADX) - GNF
Fr1,235.5595
1 AdEx(ADX) - GTQ
Q1.085644
1 AdEx(ADX) - GYD
$29.646323
1 AdEx(ADX) - ISK
kr17.7625

AdEx Forrás

A(z) AdEx alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos AdEx Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések AdEx

Mennyit ér ma a(z) AdEx (ADX)?
A(z) élő ADX ár a(z) USD esetében 0.1421 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ADX ára a(z) USD esetében?
A(z) ADX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1421. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AdEx piaci plafonja?
A(z) ADX piaci plafonja $ 21.02M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ADX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ADX keringésben lévő tokenszáma 147.90M USD.
Mi volt a(z) ADX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ADX mindenkori legmagasabb ára 3.708280086517334 USD.
Mi volt a(z) ADX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ADX mindenkori legalacsonyabb ára 0.034879632974 USD.
Mekkora a(z) ADX kereskedési volumene?
A(z) ADX élő 24 órás kereskedési volumene $ 3.62K USD.
A(z) ADX ára emelkedni fog idén?
A(z) ADX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ADX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:39:32 (UTC+8)

AdEx (ADX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ADX-USD kalkulátor

Összeg

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0.1421 USD

ADX kereskedés

ADX/USDT
$0.1421
$0.1421$0.1421
+4.71%

