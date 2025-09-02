Zeus (SN18) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 24-satna najniža cijena $ 1.84 $ 1.84 $ 1.84 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 24-satna najviša cijena $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Najviša cijena ikada $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Najniža cijena $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) -4.71% Promjena cijene (7D) +7.38% Promjena cijene (7D) +7.38%

Zeus (SN18) cijena u stvarnom vremenu je $1.75. Tijekom protekla 24 sata, SN18trgovalo je između najniže cijene $ 1.73 i najviše cijene $ 1.84, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN18 je $ 3.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.12.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN18 se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -4.71% u posljednjih 24 sata i +7.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zeus (SN18)

Tržišna kapitalizacija $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Količina u optjecaju 2.26M 2.26M 2.26M Ukupna količina 2,261,619.433224002 2,261,619.433224002 2,261,619.433224002

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zeus je $ 3.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN18 je 2.26M, s ukupnom količinom od 2261619.433224002. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.96M.