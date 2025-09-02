XMON (XMON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 70.33 24-satna najviša cijena $ 319.66 Najviša cijena ikada $ 86,227 Najniža cijena $ 70.33 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -1.47% Promjena cijene (7D) -4.52%

XMON (XMON) cijena u stvarnom vremenu je $314.28. Tijekom protekla 24 sata, XMONtrgovalo je između najniže cijene $ 70.33 i najviše cijene $ 319.66, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMON je $ 86,227, dok je najniža cijena svih vremena $ 70.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMON se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -1.47% u posljednjih 24 sata i -4.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XMON (XMON)

Tržišna kapitalizacija $ 794.49K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.15M Količina u optjecaju 2.52K Ukupna količina 10,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XMON je $ 794.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMON je 2.52K, s ukupnom količinom od 10000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.15M.