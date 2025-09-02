Wigl (WIGL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.074377 24-satna najviša cijena $ 0.085254 Najviša cijena ikada $ 0.116832 Najniža cijena $ 0.058411 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) -0.62% Promjena cijene (7D) -2.15%

Wigl (WIGL) cijena u stvarnom vremenu je $0.084486. Tijekom protekla 24 sata, WIGLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.074377 i najviše cijene $ 0.085254, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIGL je $ 0.116832, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.058411.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIGL se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -0.62% u posljednjih 24 sata i -2.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wigl (WIGL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.48M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.38M Količina u optjecaju 17.56M Ukupna količina 253,090,262.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wigl je $ 1.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIGL je 17.56M, s ukupnom količinom od 253090262.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.38M.