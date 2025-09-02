Tiger Alpha (SN107) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.425945 $ 0.425945 $ 0.425945 24-satna najniža cijena $ 0.441054 $ 0.441054 $ 0.441054 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.425945$ 0.425945 $ 0.425945 24-satna najviša cijena $ 0.441054$ 0.441054 $ 0.441054 Najviša cijena ikada $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Najniža cijena $ 0.378959$ 0.378959 $ 0.378959 Promjena cijene (1H) +2.50% Promjena cijene (1D) +1.62% Promjena cijene (7D) -8.11% Promjena cijene (7D) -8.11%

Tiger Alpha (SN107) cijena u stvarnom vremenu je $0.44005. Tijekom protekla 24 sata, SN107trgovalo je između najniže cijene $ 0.425945 i najviše cijene $ 0.441054, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN107 je $ 1.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.378959.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN107 se promijenio za +2.50% u posljednjih sat vremena, +1.62% u posljednjih 24 sata i -8.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tiger Alpha (SN107)

Tržišna kapitalizacija $ 410.07K$ 410.07K $ 410.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 410.07K$ 410.07K $ 410.07K Količina u optjecaju 934.25K 934.25K 934.25K Ukupna količina 934,245.559867873 934,245.559867873 934,245.559867873

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tiger Alpha je $ 410.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN107 je 934.25K, s ukupnom količinom od 934245.559867873. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 410.07K.