Synthswap Cijena danas

Trenutačna cijena Synthswap (SYNTH) danas je $ 0.096126, s promjenom od 0.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SYNTH u USD je $ 0.096126 po SYNTH.

Synthswap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 21,157, s količinom u optjecaju od 220.10K SYNTH. Tijekom posljednja 24 sata, SYNTH trgovao je između $ 0.093693 (niska) i $ 0.099023 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 82.91, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.093693.

U kratkoročnim performansama, SYNTH se kretao -0.34% u posljednjem satu i -20.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Synthswap (SYNTH)

Tržišna kapitalizacija $ 21.16K$ 21.16K $ 21.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.16K$ 21.16K $ 21.16K Količina u optjecaju 220.10K 220.10K 220.10K Ukupna količina 220,096.0 220,096.0 220,096.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synthswap je $ 21.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYNTH je 220.10K, s ukupnom količinom od 220096.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.16K.