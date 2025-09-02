Swop (SWOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01095325 $ 0.01095325 $ 0.01095325 24-satna najniža cijena $ 0.01120381 $ 0.01120381 $ 0.01120381 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01095325$ 0.01095325 $ 0.01095325 24-satna najviša cijena $ 0.01120381$ 0.01120381 $ 0.01120381 Najviša cijena ikada $ 0.01391529$ 0.01391529 $ 0.01391529 Najniža cijena $ 0.00898893$ 0.00898893 $ 0.00898893 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.24% Promjena cijene (7D) +9.25% Promjena cijene (7D) +9.25%

Swop (SWOP) cijena u stvarnom vremenu je $0.01095351. Tijekom protekla 24 sata, SWOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01095325 i najviše cijene $ 0.01120381, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWOP je $ 0.01391529, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00898893.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWOP se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i +9.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Swop (SWOP)

Tržišna kapitalizacija $ 109.54M$ 109.54M $ 109.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 109.54M$ 109.54M $ 109.54M Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 9,999,998,198.799337 9,999,998,198.799337 9,999,998,198.799337

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swop je $ 109.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWOP je 10.00B, s ukupnom količinom od 9999998198.799337. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.54M.