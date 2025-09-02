Silk (SILK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 24-satna najniža cijena $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 24-satna najviša cijena $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Najviša cijena ikada $ 2.03$ 2.03 $ 2.03 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) +0.84% Promjena cijene (7D) +1.40% Promjena cijene (7D) +1.40%

Silk (SILK) cijena u stvarnom vremenu je $1.4. Tijekom protekla 24 sata, SILKtrgovalo je između najniže cijene $ 1.38 i najviše cijene $ 1.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SILK je $ 2.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SILK se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +0.84% u posljednjih 24 sata i +1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Silk (SILK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Količina u optjecaju 1.12M 1.12M 1.12M Ukupna količina 1,115,517.547055749 1,115,517.547055749 1,115,517.547055749

Trenutačna tržišna kapitalizacija Silk je $ 1.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SILK je 1.12M, s ukupnom količinom od 1115517.547055749. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.56M.