REVV (REVV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0013036 $ 0.0013036 $ 0.0013036 24-satna najniža cijena $ 0.00142674 $ 0.00142674 $ 0.00142674 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0013036$ 0.0013036 $ 0.0013036 24-satna najviša cijena $ 0.00142674$ 0.00142674 $ 0.00142674 Najviša cijena ikada $ 0.632317$ 0.632317 $ 0.632317 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) -0.56% Promjena cijene (7D) -14.75% Promjena cijene (7D) -14.75%

REVV (REVV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00141677. Tijekom protekla 24 sata, REVVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0013036 i najviše cijene $ 0.00142674, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REVV je $ 0.632317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REVV se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -14.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu REVV (REVV)

Tržišna kapitalizacija $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Količina u optjecaju 1.11B 1.11B 1.11B Ukupna količina 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija REVV je $ 1.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REVV je 1.11B, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.25M.