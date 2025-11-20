Ref Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Ref Finance (REF) danas je $ 0.093222, s promjenom od 5.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije REF u USD je $ 0.093222 po REF.

Ref Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,946,143, s količinom u optjecaju od 95.97M REF. Tijekom posljednja 24 sata, REF trgovao je između $ 0.084856 (niska) i $ 0.094264 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 10.64, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.04128611.

U kratkoročnim performansama, REF se kretao +1.19% u posljednjem satu i -8.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ref Finance (REF)

Tržišna kapitalizacija $ 8.95M$ 8.95M $ 8.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.32M$ 9.32M $ 9.32M Količina u optjecaju 95.97M 95.97M 95.97M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

