Queen Kitty Cijena danas

Trenutačna cijena Queen Kitty (QKITTY) danas je $ 0.00020059, s promjenom od 14.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QKITTY u USD je $ 0.00020059 po QKITTY.

Queen Kitty trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 199,628, s količinom u optjecaju od 995.53M QKITTY. Tijekom posljednja 24 sata, QKITTY trgovao je između $ 0.0001958 (niska) i $ 0.00023814 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00113352, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003789.

U kratkoročnim performansama, QKITTY se kretao -0.27% u posljednjem satu i -34.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Queen Kitty (QKITTY)

Tržišna kapitalizacija $ 199.63K$ 199.63K $ 199.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 199.63K$ 199.63K $ 199.63K Količina u optjecaju 995.53M 995.53M 995.53M Ukupna količina 995,530,286.3937292 995,530,286.3937292 995,530,286.3937292

Trenutačna tržišna kapitalizacija Queen Kitty je $ 199.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QKITTY je 995.53M, s ukupnom količinom od 995530286.3937292. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 199.63K.