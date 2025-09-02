Move Dollar (MOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999267 24-satna najniža cijena $ 1.001 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.14 Najniža cijena $ 0.837272 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) +0.04%

Move Dollar (MOD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, MODtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999267 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOD je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.837272.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOD se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Move Dollar (MOD)

Tržišna kapitalizacija $ 415.90K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 415.90K Količina u optjecaju 415.82K Ukupna količina 415,815.2644439809

Trenutačna tržišna kapitalizacija Move Dollar je $ 415.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOD je 415.82K, s ukupnom količinom od 415815.2644439809. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 415.90K.