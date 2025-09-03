Legend ($LEGEND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.45% Promjena cijene (1D) -10.26% Promjena cijene (7D) -23.13% Promjena cijene (7D) -23.13%

Legend ($LEGEND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $LEGENDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $LEGEND je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $LEGEND se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, -10.26% u posljednjih 24 sata i -23.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Legend ($LEGEND)

Tržišna kapitalizacija $ 142.35K$ 142.35K $ 142.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 219.00K$ 219.00K $ 219.00K Količina u optjecaju 650.00M 650.00M 650.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Legend je $ 142.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $LEGEND je 650.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 219.00K.