KEYDOG ($KEYDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01519034$ 0.01519034 $ 0.01519034 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.51% Promjena cijene (1D) +2.74% Promjena cijene (7D) -3.76% Promjena cijene (7D) -3.76%

KEYDOG ($KEYDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $KEYDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $KEYDOG je $ 0.01519034, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $KEYDOG se promijenio za +1.51% u posljednjih sat vremena, +2.74% u posljednjih 24 sata i -3.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KEYDOG ($KEYDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 107.86K$ 107.86K $ 107.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 107.86K$ 107.86K $ 107.86K Količina u optjecaju 999.79M 999.79M 999.79M Ukupna količina 999,793,358.321864 999,793,358.321864 999,793,358.321864

Trenutačna tržišna kapitalizacija KEYDOG je $ 107.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $KEYDOG je 999.79M, s ukupnom količinom od 999793358.321864. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.86K.