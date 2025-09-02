Ion (ION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 62.92 $ 62.92 $ 62.92 24-satna najniža cijena $ 69.72 $ 69.72 $ 69.72 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 62.92$ 62.92 $ 62.92 24-satna najviša cijena $ 69.72$ 69.72 $ 69.72 Najviša cijena ikada $ 22,355$ 22,355 $ 22,355 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) -4.85% Promjena cijene (7D) -12.39% Promjena cijene (7D) -12.39%

Ion (ION) cijena u stvarnom vremenu je $66.33. Tijekom protekla 24 sata, IONtrgovalo je između najniže cijene $ 62.92 i najviše cijene $ 69.72, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ION je $ 22,355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ION se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, -4.85% u posljednjih 24 sata i -12.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ion (ION)

Tržišna kapitalizacija $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Količina u optjecaju 21.29K 21.29K 21.29K Ukupna količina 21,294.0 21,294.0 21,294.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ion je $ 1.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ION je 21.29K, s ukupnom količinom od 21294.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.41M.