ETH Strategy Cijena danas

Trenutačna cijena ETH Strategy (STRAT) danas je $ 0.412816, s promjenom od 3.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STRAT u USD je $ 0.412816 po STRAT.

ETH Strategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,006,517, s količinom u optjecaju od 4.86M STRAT. Tijekom posljednja 24 sata, STRAT trgovao je između $ 0.397855 (niska) i $ 0.429944 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.875668, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.395858.

U kratkoročnim performansama, STRAT se kretao +0.99% u posljednjem satu i -14.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ETH Strategy (STRAT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.01M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.07M Količina u optjecaju 4.86M Ukupna količina 121,279,194.6093638

