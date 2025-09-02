ENKI Protocol (ENKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.097, 24-satna najviša cijena $ 1.16, Najviša cijena ikada $ 18.38, Najniža cijena $ 1.097, Promjena cijene (1H) -1.16%, Promjena cijene (1D) -3.92%, Promjena cijene (7D) -6.67%

ENKI Protocol (ENKI) cijena u stvarnom vremenu je $1.11. Tijekom protekla 24 sata, ENKItrgovalo je između najniže cijene $ 1.097 i najviše cijene $ 1.16, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENKI je $ 18.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.097.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENKI se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -3.92% u posljednjih 24 sata i -6.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ENKI Protocol (ENKI)

Tržišna kapitalizacija $ 167.15K, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.14M, Količina u optjecaju 150.00K, Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ENKI Protocol je $ 167.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENKI je 150.00K, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.14M.