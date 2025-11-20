DeFrogs Cijena danas

Trenutačna cijena DeFrogs (DEFROGS) danas je $ 32.71, s promjenom od 2.21% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DEFROGS u USD je $ 32.71 po DEFROGS.

DeFrogs trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 327,475, s količinom u optjecaju od 10.00K DEFROGS. Tijekom posljednja 24 sata, DEFROGS trgovao je između $ 31.3 (niska) i $ 33.72 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3,930.55, dok je rekordna najniža cijena bila $ 31.3.

U kratkoročnim performansama, DEFROGS se kretao -0.38% u posljednjem satu i -16.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DeFrogs (DEFROGS)

Tržišna kapitalizacija $ 327.48K$ 327.48K $ 327.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 327.48K$ 327.48K $ 327.48K Količina u optjecaju 10.00K 10.00K 10.00K Ukupna količina 10,000.0 10,000.0 10,000.0

