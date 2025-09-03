darksun (BINARY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01274691$ 0.01274691 $ 0.01274691 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.90% Promjena cijene (7D) +3.50% Promjena cijene (7D) +3.50%

darksun (BINARY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BINARYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BINARY je $ 0.01274691, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BINARY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.90% u posljednjih 24 sata i +3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu darksun (BINARY)

Tržišna kapitalizacija $ 36.66K$ 36.66K $ 36.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.66K$ 36.66K $ 36.66K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,828.07 999,996,828.07 999,996,828.07

Trenutačna tržišna kapitalizacija darksun je $ 36.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BINARY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996828.07. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.66K.