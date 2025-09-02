CATO (CATO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.15899$ 0.15899 $ 0.15899 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.28% Promjena cijene (1D) +0.85% Promjena cijene (7D) +5.86% Promjena cijene (7D) +5.86%

CATO (CATO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CATOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATO je $ 0.15899, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATO se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, +0.85% u posljednjih 24 sata i +5.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CATO (CATO)

Tržišna kapitalizacija $ 112.86K$ 112.86K $ 112.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.85K$ 196.85K $ 196.85K Količina u optjecaju 172.00M 172.00M 172.00M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CATO je $ 112.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATO je 172.00M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.85K.