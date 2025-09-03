Bonecoin (BONECOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00142734$ 0.00142734 $ 0.00142734 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) +5.23% Promjena cijene (7D) +0.51% Promjena cijene (7D) +0.51%

Bonecoin (BONECOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BONECOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONECOIN je $ 0.00142734, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONECOIN se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +5.23% u posljednjih 24 sata i +0.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonecoin (BONECOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 108.32K$ 108.32K $ 108.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.32K$ 108.32K $ 108.32K Količina u optjecaju 995.50M 995.50M 995.50M Ukupna količina 995,504,682.734981 995,504,682.734981 995,504,682.734981

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonecoin je $ 108.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONECOIN je 995.50M, s ukupnom količinom od 995504682.734981. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.32K.