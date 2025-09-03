Više o BOG

Bog Logotip

Bog Cijena (BOG)

Neuvršten

1 BOG u USD cijena uživo:

--
----
-2.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bog (BOG)
Bog (BOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

-2.26%

-2.93%

-2.93%

Bog (BOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOG se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -2.26% u posljednjih 24 sata i -2.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bog (BOG)

$ 150.69K
$ 150.69K$ 150.69K

--
----

$ 150.69K
$ 150.69K$ 150.69K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bog je $ 150.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOG je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.69K.

Bog (BOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.26%
30 dana$ 0+28.55%
60 dana$ 0+243.17%
90 dana$ 0--

Što je Bog (BOG)

BOG is a meme token on the Ethereum Blockchain, featuring an anthropomorphic frog character inspired by Matt Furie's very first frog drawing. This initial creation sparked his love for illustrating frogs, leading to iconic characters like Pepe from Boys Club and Hoppy from Night Rider. BOG aims to honor and highlight the origins of these characters, while embracing the vibrant meme culture that made them famous.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bog (BOG)

Službena web-stranica

Bog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bog (BOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bog (BOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bog.

Provjerite Bog predviđanje cijene sada!

BOG u lokalnim valutama

Bog (BOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bog (BOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bog (BOG)

Koliko Bog (BOG) vrijedi danas?
Cijena BOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOG u USD?
Trenutačna cijena BOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bog?
Tržišna kapitalizacija za BOG je $ 150.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOG?
Količina u optjecaju za BOG je 420.69T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOG?
BOG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOG?
BOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOG?
24-satni obujam trgovanja za BOG je -- USD.
Hoće li BOG još narasti ove godine?
BOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.