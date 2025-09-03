ARCS (ARX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01503341 $ 0.01503341 $ 0.01503341 24-satna najniža cijena $ 0.0162799 $ 0.0162799 $ 0.0162799 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01503341$ 0.01503341 $ 0.01503341 24-satna najviša cijena $ 0.0162799$ 0.0162799 $ 0.0162799 Najviša cijena ikada $ 18.77$ 18.77 $ 18.77 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.40% Promjena cijene (1D) +2.74% Promjena cijene (7D) +38.47% Promjena cijene (7D) +38.47%

ARCS (ARX) cijena u stvarnom vremenu je $0.01557547. Tijekom protekla 24 sata, ARXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01503341 i najviše cijene $ 0.0162799, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARX je $ 18.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARX se promijenio za -1.40% u posljednjih sat vremena, +2.74% u posljednjih 24 sata i +38.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ARCS (ARX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.09M$ 77.09M $ 77.09M Količina u optjecaju 176.03M 176.03M 176.03M Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ARCS je $ 2.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARX je 176.03M, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.09M.