Arcas (ARCAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03008769 $ 0.03008769 $ 0.03008769 24-satna najniža cijena $ 0.03188363 $ 0.03188363 $ 0.03188363 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03008769$ 0.03008769 $ 0.03008769 24-satna najviša cijena $ 0.03188363$ 0.03188363 $ 0.03188363 Najviša cijena ikada $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Najniža cijena $ 0.00008075$ 0.00008075 $ 0.00008075 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) -4.16% Promjena cijene (7D) -5.76% Promjena cijene (7D) -5.76%

Arcas (ARCAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.03024177. Tijekom protekla 24 sata, ARCAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.03008769 i najviše cijene $ 0.03188363, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARCAS je $ 2.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008075.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARCAS se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -4.16% u posljednjih 24 sata i -5.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arcas (ARCAS)

Tržišna kapitalizacija $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Količina u optjecaju 69.43M 69.43M 69.43M Ukupna količina 99,433,158.0 99,433,158.0 99,433,158.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arcas je $ 2.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARCAS je 69.43M, s ukupnom količinom od 99433158.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.01M.