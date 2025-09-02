Alpha Impact (FOLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00353786 $ 0.00353786 $ 0.00353786 24-satna najniža cijena $ 0.0036875 $ 0.0036875 $ 0.0036875 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00353786$ 0.00353786 $ 0.00353786 24-satna najviša cijena $ 0.0036875$ 0.0036875 $ 0.0036875 Najviša cijena ikada $ 0.065629$ 0.065629 $ 0.065629 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.30% Promjena cijene (1D) -0.90% Promjena cijene (7D) -7.87% Promjena cijene (7D) -7.87%

Alpha Impact (FOLO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00364966. Tijekom protekla 24 sata, FOLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00353786 i najviše cijene $ 0.0036875, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOLO je $ 0.065629, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOLO se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -0.90% u posljednjih 24 sata i -7.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alpha Impact (FOLO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Količina u optjecaju 290.00M 290.00M 290.00M Ukupna količina 424,128,123.0 424,128,123.0 424,128,123.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alpha Impact je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOLO je 290.00M, s ukupnom količinom od 424128123.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.55M.