Alchemist (MIST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.761216 $ 0.761216 $ 0.761216 24-satna najniža cijena $ 0.784006 $ 0.784006 $ 0.784006 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.761216$ 0.761216 $ 0.761216 24-satna najviša cijena $ 0.784006$ 0.784006 $ 0.784006 Najviša cijena ikada $ 225.39$ 225.39 $ 225.39 Najniža cijena $ 0.272508$ 0.272508 $ 0.272508 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.01% Promjena cijene (7D) -3.00% Promjena cijene (7D) -3.00%

Alchemist (MIST) cijena u stvarnom vremenu je $0.766272. Tijekom protekla 24 sata, MISTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.761216 i najviše cijene $ 0.784006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIST je $ 225.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.272508.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIST se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.01% u posljednjih 24 sata i -3.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alchemist (MIST)

Tržišna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Količina u optjecaju 2.50M 2.50M 2.50M Ukupna količina 2,497,848.916965104 2,497,848.916965104 2,497,848.916965104

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alchemist je $ 1.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIST je 2.50M, s ukupnom količinom od 2497848.916965104. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.91M.