AgentHub Cijena ($DIRA)

Neuvršten

1 $DIRA u USD cijena uživo:

--
----
-6.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena AgentHub ($DIRA)
AgentHub ($DIRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.16%

-6.02%

+2.96%

+2.96%

AgentHub ($DIRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $DIRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DIRA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DIRA se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -6.02% u posljednjih 24 sata i +2.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AgentHub ($DIRA)

$ 57.87K
$ 57.87K$ 57.87K

--
----

$ 57.87K
$ 57.87K$ 57.87K

999.07M
999.07M 999.07M

999,073,550.2112695
999,073,550.2112695 999,073,550.2112695

Trenutačna tržišna kapitalizacija AgentHub je $ 57.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DIRA je 999.07M, s ukupnom količinom od 999073550.2112695. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.87K.

AgentHub ($DIRA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AgentHub u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AgentHub u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AgentHub u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AgentHub u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.02%
30 dana$ 0+7.82%
60 dana$ 0-44.63%
90 dana$ 0--

Što je AgentHub ($DIRA)

AI Agents Directory is building the first open, community-driven hub for discovering, testing, and scaling AI agents. The platform helps users find and compare hundreds of AI agents across tasks and industries, while giving builders tools to list, gain traction, and monetize. Our token, $DIRA, is used to unlock premium features, support builders, and reward community participation through reviews, feedback, and testing.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

AgentHub Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AgentHub ($DIRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AgentHub ($DIRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AgentHub.

Provjerite AgentHub predviđanje cijene sada!

$DIRA u lokalnim valutama

AgentHub ($DIRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AgentHub ($DIRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $DIRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AgentHub ($DIRA)

Koliko AgentHub ($DIRA) vrijedi danas?
Cijena $DIRA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $DIRA u USD?
Trenutačna cijena $DIRA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AgentHub?
Tržišna kapitalizacija za $DIRA je $ 57.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $DIRA?
Količina u optjecaju za $DIRA je 999.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $DIRA?
$DIRA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $DIRA?
$DIRA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $DIRA?
24-satni obujam trgovanja za $DIRA je -- USD.
Hoće li $DIRA još narasti ove godine?
$DIRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $DIRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:49:52 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.