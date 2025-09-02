Više o XMR

Monero Logotip

Monero Cijena(XMR)

1 XMR u USD cijena uživo:

$259.9
$259.9$259.9
-0.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Monero (XMR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:18:55 (UTC+8)

Monero (XMR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 257.44
$ 257.44$ 257.44
24-satna najniža cijena
$ 268.37
$ 268.37$ 268.37
24-satna najviša cijena

$ 257.44
$ 257.44$ 257.44

$ 268.37
$ 268.37$ 268.37

$ 517.62024523
$ 517.62024523$ 517.62024523

$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847

-0.02%

-0.44%

-1.53%

-1.53%

Monero (XMR) cijena u stvarnom vremenu je $ 259.9. Tijekom protekla 24 sata, XMRtrgovalo je između najniže cijene $ 257.44 i najviše cijene $ 268.37, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMR je $ 517.62024523, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.21296699345111847.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMR se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -1.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monero (XMR)

No.29

$ 4.79B
$ 4.79B$ 4.79B

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

$ 4.79B
$ 4.79B$ 4.79B

18.45M
18.45M 18.45M

--
----

18,446,744.07370955
18,446,744.07370955 18,446,744.07370955

0.12%

2014-04-18 00:00:00

XMR

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monero je $ 4.79B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.84M. Količina u optjecaju XMR je 18.45M, s ukupnom količinom od 18446744.07370955. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.79B.

Monero (XMR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Monero za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.1486-0.44%
30 dana$ -36.56-12.34%
60 dana$ -58.21-18.30%
90 dana$ -83.17-24.25%
Monero promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XMR od $ -1.1486 (-0.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Monero 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -36.56 (-12.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Monero 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XMR od $ -58.21 (-18.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Monero 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -83.17 (-24.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Monero (XMR)?

Pogledajte Monero stranicu Povijest cijena sada.

Što je Monero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Monero dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Monero ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XMR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Monero na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Monero učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Monero Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Monero (XMR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Monero (XMR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Monero.

Provjerite Monero predviđanje cijene sada!

Monero (XMR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Monero (XMR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XMR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Monero (XMR)

Tražiš kako kupiti Monero? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Monero na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XMR u lokalnim valutama

1 Monero(XMR) u VND
6,839,268.5
1 Monero(XMR) u AUD
A$395.048
1 Monero(XMR) u GBP
189.727
1 Monero(XMR) u EUR
220.915
1 Monero(XMR) u USD
$259.9
1 Monero(XMR) u MYR
RM1,096.778
1 Monero(XMR) u TRY
10,692.286
1 Monero(XMR) u JPY
¥38,205.3
1 Monero(XMR) u ARS
ARS$357,988.859
1 Monero(XMR) u RUB
20,940.143
1 Monero(XMR) u INR
22,871.2
1 Monero(XMR) u IDR
Rp4,260,655.056
1 Monero(XMR) u KRW
361,975.725
1 Monero(XMR) u PHP
14,848.087
1 Monero(XMR) u EGP
￡E.12,612.947
1 Monero(XMR) u BRL
R$1,411.257
1 Monero(XMR) u CAD
C$356.063
1 Monero(XMR) u BDT
31,585.647
1 Monero(XMR) u NGN
398,008.261
1 Monero(XMR) u COP
$1,043,773.994
1 Monero(XMR) u ZAR
R.4,576.839
1 Monero(XMR) u UAH
10,752.063
1 Monero(XMR) u VES
Bs37,945.4
1 Monero(XMR) u CLP
$252,103
1 Monero(XMR) u PKR
Rs73,645.264
1 Monero(XMR) u KZT
139,880.779
1 Monero(XMR) u THB
฿8,397.369
1 Monero(XMR) u TWD
NT$7,960.737
1 Monero(XMR) u AED
د.إ953.833
1 Monero(XMR) u CHF
Fr207.92
1 Monero(XMR) u HKD
HK$2,024.621
1 Monero(XMR) u AMD
֏99,349.374
1 Monero(XMR) u MAD
.د.م2,333.902
1 Monero(XMR) u MXN
$4,847.135
1 Monero(XMR) u SAR
ريال974.625
1 Monero(XMR) u PLN
943.437
1 Monero(XMR) u RON
лв1,125.367
1 Monero(XMR) u SEK
kr2,437.862
1 Monero(XMR) u BGN
лв434.033
1 Monero(XMR) u HUF
Ft87,685.062
1 Monero(XMR) u CZK
5,418.915
1 Monero(XMR) u KWD
د.ك79.2695
1 Monero(XMR) u ILS
870.665
1 Monero(XMR) u AOA
Kz236,917.043
1 Monero(XMR) u BHD
.د.ب97.7224
1 Monero(XMR) u BMD
$259.9
1 Monero(XMR) u DKK
kr1,655.563
1 Monero(XMR) u HNL
L6,798.984
1 Monero(XMR) u MUR
11,903.42
1 Monero(XMR) u NAD
$4,563.844
1 Monero(XMR) u NOK
kr2,596.401
1 Monero(XMR) u NZD
$439.231
1 Monero(XMR) u PAB
B/.259.9
1 Monero(XMR) u PGK
K1,099.377
1 Monero(XMR) u QAR
ر.ق946.036
1 Monero(XMR) u RSD
дин.26,002.995

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Monero

Koliko Monero (XMR) vrijedi danas?
Cijena XMR uživo u USD je 259.9 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XMR u USD?
Trenutačna cijena XMR u USD je $ 259.9. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Monero?
Tržišna kapitalizacija za XMR je $ 4.79B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XMR?
Količina u optjecaju za XMR je 18.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XMR?
XMR je postigao ATH cijenu od 517.62024523 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XMR?
XMR je vidio ATL cijenu od 0.21296699345111847 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XMR?
24-satni obujam trgovanja za XMR je $ 2.84M USD.
Hoće li XMR još narasti ove godine?
XMR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XMR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:18:55 (UTC+8)

Monero (XMR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

XMR u USD kalkulator

Iznos

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 259.9 USD

Trgujte XMR

XMRUSDT
$259.9
$259.9$259.9
-0.40%
XMRUSDC
$259.53
$259.53$259.53
-0.44%

