World of Dypians (WOD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05341. Tijekom protekla 24 sata, WODtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05258 i najviše cijene $ 0.05524, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOD je $ 0.26994772677802015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04518352879657148.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOD se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +0.46% u posljednjih 24 sata i -6.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu World of Dypians (WOD)
Trenutačna tržišna kapitalizacija World of Dypians je $ 14.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 296.93K. Količina u optjecaju WOD je 271.84M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.41M.
World of Dypians (WOD) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena World of Dypians za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0002448
+0.46%
30 dana
$ -0.0071
-11.74%
60 dana
$ -0.00778
-12.72%
90 dana
$ -0.01983
-27.08%
World of Dypians promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WOD od $ +0.0002448 (+0.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
World of Dypians 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0071 (-11.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
World of Dypians 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WOD od $ -0.00778 (-12.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
World of Dypians 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01983 (-27.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena World of Dypians (WOD)?
World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.
World of Dypians Predviđanje cijene (USD)
Koliko će World of Dypians (WOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših World of Dypians (WOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za World of Dypians.
Razumijevanje tokenomike World of Dypians (WOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!
