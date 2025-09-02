Više o WOD

World of Dypians Logotip

World of Dypians Cijena(WOD)

Grafikon aktualnih cijena World of Dypians (WOD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:06:33 (UTC+8)

World of Dypians (WOD) Informacije o cijeni (USD)

World of Dypians (WOD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05341. Tijekom protekla 24 sata, WODtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05258 i najviše cijene $ 0.05524, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOD je $ 0.26994772677802015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04518352879657148.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOD se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +0.46% u posljednjih 24 sata i -6.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu World of Dypians (WOD)

Trenutačna tržišna kapitalizacija World of Dypians je $ 14.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 296.93K. Količina u optjecaju WOD je 271.84M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.41M.

World of Dypians (WOD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena World of Dypians za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002448+0.46%
30 dana$ -0.0071-11.74%
60 dana$ -0.00778-12.72%
90 dana$ -0.01983-27.08%
World of Dypians promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WOD od $ +0.0002448 (+0.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

World of Dypians 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0071 (-11.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

World of Dypians 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WOD od $ -0.00778 (-12.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

World of Dypians 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01983 (-27.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena World of Dypians (WOD)?

Pogledajte World of Dypians stranicu Povijest cijena sada.

Što je World of Dypians (WOD)

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

World of Dypians dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje World of Dypians ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WOD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o World of Dypians na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje World of Dypians učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

World of Dypians Predviđanje cijene (USD)

Koliko će World of Dypians (WOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših World of Dypians (WOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za World of Dypians.

Provjerite World of Dypians predviđanje cijene sada!

World of Dypians (WOD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike World of Dypians (WOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti World of Dypians (WOD)

Tražiš kako kupiti World of Dypians? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti World of Dypians na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

World of Dypians Resurs

Za dublje razumijevanje World of Dypians, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena World of Dypians web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o World of Dypians

Koliko World of Dypians (WOD) vrijedi danas?
Cijena WOD uživo u USD je 0.05341 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WOD u USD?
Trenutačna cijena WOD u USD je $ 0.05341. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija World of Dypians?
Tržišna kapitalizacija za WOD je $ 14.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WOD?
Količina u optjecaju za WOD je 271.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WOD?
WOD je postigao ATH cijenu od 0.26994772677802015 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WOD?
WOD je vidio ATL cijenu od 0.04518352879657148 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WOD?
24-satni obujam trgovanja za WOD je $ 296.93K USD.
Hoće li WOD još narasti ove godine?
WOD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WOD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:06:33 (UTC+8)

World of Dypians (WOD) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

