Wrapped BTC Logotip

Wrapped BTC Cijena(WBTC)

1 WBTC u USD cijena uživo:

$108,672.7
$108,672.7$108,672.7
-0.18%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped BTC (WBTC)
Wrapped BTC (WBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 107,447.28
$ 107,447.28$ 107,447.28
24-satna najniža cijena
$ 110,016.79
$ 110,016.79$ 110,016.79
24-satna najviša cijena

$ 107,447.28
$ 107,447.28$ 107,447.28

$ 110,016.79
$ 110,016.79$ 110,016.79

$ 123,958.3989045868
$ 123,958.3989045868$ 123,958.3989045868

$ 3,330.11634888
$ 3,330.11634888$ 3,330.11634888

+0.79%

-0.18%

-1.34%

-1.34%

Wrapped BTC (WBTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 108,672.7. Tijekom protekla 24 sata, WBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,447.28 i najviše cijene $ 110,016.79, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBTC je $ 123,958.3989045868, dok je najniža cijena svih vremena $ 3,330.11634888.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBTC se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped BTC (WBTC)

No.9291

$ 13.82B
$ 13.82B$ 13.82B

$ 7.96M
$ 7.96M$ 7.96M

$ 13.82B
$ 13.82B$ 13.82B

127.20K
127.20K 127.20K

127,204.91964897
127,204.91964897 127,204.91964897

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped BTC je $ 13.82B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.96M. Količina u optjecaju WBTC je 127.20K, s ukupnom količinom od 127204.91964897. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.82B.

Wrapped BTC (WBTC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Wrapped BTC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -195.9636-0.18%
30 dana$ -3,838.51-3.42%
60 dana$ -828.03-0.76%
90 dana$ +3,355.67+3.18%
Wrapped BTC promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WBTC od $ -195.9636 (-0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Wrapped BTC 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -3,838.51 (-3.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Wrapped BTC 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WBTC od $ -828.03 (-0.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Wrapped BTC 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +3,355.67 (+3.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wrapped BTC (WBTC)?

Pogledajte Wrapped BTC stranicu Povijest cijena sada.

Što je Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wrapped BTC ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WBTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Wrapped BTC na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wrapped BTC učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Wrapped BTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped BTC (WBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped BTC (WBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped BTC.

Provjerite Wrapped BTC predviđanje cijene sada!

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped BTC (WBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Wrapped BTC (WBTC)

Tražiš kako kupiti Wrapped BTC? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Wrapped BTC na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Wrapped BTC Resurs

Za dublje razumijevanje Wrapped BTC, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Wrapped BTC web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped BTC

Koliko Wrapped BTC (WBTC) vrijedi danas?
Cijena WBTC uživo u USD je 108,672.7 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WBTC u USD?
Trenutačna cijena WBTC u USD je $ 108,672.7. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped BTC?
Tržišna kapitalizacija za WBTC je $ 13.82B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WBTC?
Količina u optjecaju za WBTC je 127.20K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WBTC?
WBTC je postigao ATH cijenu od 123,958.3989045868 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WBTC?
WBTC je vidio ATL cijenu od 3,330.11634888 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WBTC?
24-satni obujam trgovanja za WBTC je $ 7.96M USD.
Hoće li WBTC još narasti ove godine?
WBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
