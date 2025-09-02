Wrapped BTC (WBTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 108,672.7. Tijekom protekla 24 sata, WBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,447.28 i najviše cijene $ 110,016.79, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBTC je $ 123,958.3989045868, dok je najniža cijena svih vremena $ 3,330.11634888.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBTC se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Wrapped BTC (WBTC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped BTC je $ 13.82B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.96M. Količina u optjecaju WBTC je 127.20K, s ukupnom količinom od 127204.91964897. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.82B.
Wrapped BTC (WBTC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Wrapped BTC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -195.9636
-0.18%
30 dana
$ -3,838.51
-3.42%
60 dana
$ -828.03
-0.76%
90 dana
$ +3,355.67
+3.18%
Wrapped BTC promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WBTC od $ -195.9636 (-0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Wrapped BTC 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -3,838.51 (-3.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Wrapped BTC 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WBTC od $ -828.03 (-0.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Wrapped BTC 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +3,355.67 (+3.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.
Wrapped BTC dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wrapped BTC ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti WBTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Wrapped BTC na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wrapped BTC učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
