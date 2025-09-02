Više o UNIBOT

UNIBOT Informacije o cijeni

UNIBOT Bijela knjiga

UNIBOT Službena web stranica

UNIBOT Tokenomija

UNIBOT Prognoza cijena

UNIBOT Povijest

Vodič za kupnju UNIBOT

Konverter UNIBOT u fiducijarnu valutu

UNIBOT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

UniBot Logotip

UniBot Cijena(UNIBOT)

1 UNIBOT u USD cijena uživo:

$2.703
$2.703$2.703
-5.68%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena UniBot (UNIBOT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:32:33 (UTC+8)

UniBot (UNIBOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.685
$ 2.685$ 2.685
24-satna najniža cijena
$ 3.043
$ 3.043$ 3.043
24-satna najviša cijena

$ 2.685
$ 2.685$ 2.685

$ 3.043
$ 3.043$ 3.043

$ 236.43365030694815
$ 236.43365030694815$ 236.43365030694815

$ 2.019712579714102
$ 2.019712579714102$ 2.019712579714102

-0.26%

-5.68%

-7.12%

-7.12%

UniBot (UNIBOT) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.703. Tijekom protekla 24 sata, UNIBOTtrgovalo je između najniže cijene $ 2.685 i najviše cijene $ 3.043, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNIBOT je $ 236.43365030694815, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.019712579714102.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNIBOT se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -5.68% u posljednjih 24 sata i -7.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UniBot (UNIBOT)

No.1697

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

$ 66.47K
$ 66.47K$ 66.47K

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija UniBot je $ 2.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 66.47K. Količina u optjecaju UNIBOT je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.70M.

UniBot (UNIBOT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena UniBot za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.16278-5.68%
30 dana$ +0.318+13.33%
60 dana$ +0.359+15.31%
90 dana$ -1.165-30.12%
UniBot promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UNIBOT od $ -0.16278 (-5.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

UniBot 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.318 (+13.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

UniBot 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UNIBOT od $ +0.359 (+15.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

UniBot 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.165 (-30.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena UniBot (UNIBOT)?

Pogledajte UniBot stranicu Povijest cijena sada.

Što je UniBot (UNIBOT)

Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot.

UniBot dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje UniBot ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UNIBOT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o UniBot na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje UniBot učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

UniBot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UniBot (UNIBOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UniBot (UNIBOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UniBot.

Provjerite UniBot predviđanje cijene sada!

UniBot (UNIBOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UniBot (UNIBOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNIBOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti UniBot (UNIBOT)

Tražiš kako kupiti UniBot? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti UniBot na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UNIBOT u lokalnim valutama

1 UniBot(UNIBOT) u VND
71,129.445
1 UniBot(UNIBOT) u AUD
A$4.10856
1 UniBot(UNIBOT) u GBP
1.97319
1 UniBot(UNIBOT) u EUR
2.29755
1 UniBot(UNIBOT) u USD
$2.703
1 UniBot(UNIBOT) u MYR
RM11.40666
1 UniBot(UNIBOT) u TRY
111.20142
1 UniBot(UNIBOT) u JPY
¥397.341
1 UniBot(UNIBOT) u ARS
ARS$3,723.13923
1 UniBot(UNIBOT) u RUB
217.78071
1 UniBot(UNIBOT) u INR
238.24242
1 UniBot(UNIBOT) u IDR
Rp44,311.46832
1 UniBot(UNIBOT) u KRW
3,764.60325
1 UniBot(UNIBOT) u PHP
154.66566
1 UniBot(UNIBOT) u EGP
￡E.131.17659
1 UniBot(UNIBOT) u BRL
R$14.67729
1 UniBot(UNIBOT) u CAD
C$3.70311
1 UniBot(UNIBOT) u BDT
329.09025
1 UniBot(UNIBOT) u NGN
4,145.69922
1 UniBot(UNIBOT) u COP
$10,899.17175
1 UniBot(UNIBOT) u ZAR
R.47.62686
1 UniBot(UNIBOT) u UAH
112.03935
1 UniBot(UNIBOT) u VES
Bs394.638
1 UniBot(UNIBOT) u CLP
$2,616.504
1 UniBot(UNIBOT) u PKR
Rs767.21952
1 UniBot(UNIBOT) u KZT
1,457.91711
1 UniBot(UNIBOT) u THB
฿87.22581
1 UniBot(UNIBOT) u TWD
NT$82.81992
1 UniBot(UNIBOT) u AED
د.إ9.92001
1 UniBot(UNIBOT) u CHF
Fr2.1624
1 UniBot(UNIBOT) u HKD
HK$21.05637
1 UniBot(UNIBOT) u AMD
֏1,034.03265
1 UniBot(UNIBOT) u MAD
.د.م24.327
1 UniBot(UNIBOT) u MXN
$50.43798
1 UniBot(UNIBOT) u SAR
ريال10.13625
1 UniBot(UNIBOT) u PLN
9.83892
1 UniBot(UNIBOT) u RON
лв11.70399
1 UniBot(UNIBOT) u SEK
kr25.43523
1 UniBot(UNIBOT) u BGN
лв4.51401
1 UniBot(UNIBOT) u HUF
Ft913.47885
1 UniBot(UNIBOT) u CZK
56.43864
1 UniBot(UNIBOT) u KWD
د.ك0.824415
1 UniBot(UNIBOT) u ILS
9.05505
1 UniBot(UNIBOT) u AOA
Kz2,463.97371
1 UniBot(UNIBOT) u BHD
.د.ب1.019031
1 UniBot(UNIBOT) u BMD
$2.703
1 UniBot(UNIBOT) u DKK
kr17.24514
1 UniBot(UNIBOT) u HNL
L70.84563
1 UniBot(UNIBOT) u MUR
123.7974
1 UniBot(UNIBOT) u NAD
$47.5728
1 UniBot(UNIBOT) u NOK
kr27.03
1 UniBot(UNIBOT) u NZD
$4.56807
1 UniBot(UNIBOT) u PAB
B/.2.703
1 UniBot(UNIBOT) u PGK
K11.43369
1 UniBot(UNIBOT) u QAR
ر.ق9.86595
1 UniBot(UNIBOT) u RSD
дин.270.75951

UniBot Resurs

Za dublje razumijevanje UniBot, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena UniBot web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UniBot

Koliko UniBot (UNIBOT) vrijedi danas?
Cijena UNIBOT uživo u USD je 2.703 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNIBOT u USD?
Trenutačna cijena UNIBOT u USD je $ 2.703. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UniBot?
Tržišna kapitalizacija za UNIBOT je $ 2.70M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNIBOT?
Količina u optjecaju za UNIBOT je 1.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNIBOT?
UNIBOT je postigao ATH cijenu od 236.43365030694815 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNIBOT?
UNIBOT je vidio ATL cijenu od 2.019712579714102 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNIBOT?
24-satni obujam trgovanja za UNIBOT je $ 66.47K USD.
Hoće li UNIBOT još narasti ove godine?
UNIBOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNIBOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:32:33 (UTC+8)

UniBot (UNIBOT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

UNIBOT u USD kalkulator

Iznos

UNIBOT
UNIBOT
USD
USD

1 UNIBOT = 2.703 USD

Trgujte UNIBOT

UNIBOTUSDT
$2.703
$2.703$2.703
-5.55%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine