Treehouse Cijena danas

Trenutačna cijena Treehouse (TREE) danas je $ 0.1418, s promjenom od 0.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TREE u USD je $ 0.1418 po TREE.

Treehouse trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TREE. Tijekom posljednja 24 sata, TREE trgovao je između $ 0.135 (niska) i $ 0.146 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TREE se kretao +0.21% u posljednjem satu i -6.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 105.16K.

Informacije o tržištu Treehouse (TREE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 105.16K$ 105.16K $ 105.16K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 141.80M$ 141.80M $ 141.80M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Treehouse je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 105.16K. Količina u optjecaju TREE je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 141.80M.