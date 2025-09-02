Više o TEL

Telcoin Logotip

Telcoin Cijena(TEL)

1 TEL u USD cijena uživo:

$0.004465
-0.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Telcoin (TEL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:19:36 (UTC+8)

Telcoin (TEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004287
24-satna najniža cijena
$ 0.004664
24-satna najviša cijena

$ 0.004287
$ 0.004664
$ 0.06489695
$ 0.0000651563082403
-0.18%

-0.53%

-9.29%

-9.29%

Telcoin (TEL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004465. Tijekom protekla 24 sata, TELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004287 i najviše cijene $ 0.004664, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TEL je $ 0.06489695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000651563082403.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TEL se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -0.53% u posljednjih 24 sata i -9.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Telcoin (TEL)

No.211

$ 406.35M
$ 103.35K
$ 446.50M
91.01B
100,000,000,000
100,000,000,000
91.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Telcoin je $ 406.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 103.35K. Količina u optjecaju TEL je 91.01B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 446.50M.

Telcoin (TEL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Telcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00002379-0.53%
30 dana$ -0.000272-5.75%
60 dana$ +0.000512+12.95%
90 dana$ +0.000097+2.22%
Telcoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TEL od $ -0.00002379 (-0.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Telcoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000272 (-5.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Telcoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TEL od $ +0.000512 (+12.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Telcoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000097 (+2.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Telcoin (TEL)?

Pogledajte Telcoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Telcoin (TEL)

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

Telcoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Telcoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TEL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Telcoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Telcoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Telcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Telcoin (TEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Telcoin (TEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Telcoin.

Provjerite Telcoin predviđanje cijene sada!

Telcoin (TEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Telcoin (TEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Telcoin (TEL)

Tražiš kako kupiti Telcoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Telcoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TEL u lokalnim valutama

1 Telcoin(TEL) u VND
117.496475
1 Telcoin(TEL) u AUD
A$0.0067868
1 Telcoin(TEL) u GBP
0.00325945
1 Telcoin(TEL) u EUR
0.00379525
1 Telcoin(TEL) u USD
$0.004465
1 Telcoin(TEL) u MYR
RM0.0188423
1 Telcoin(TEL) u TRY
0.1836901
1 Telcoin(TEL) u JPY
¥0.656355
1 Telcoin(TEL) u ARS
ARS$6.15013565
1 Telcoin(TEL) u RUB
0.3597897
1 Telcoin(TEL) u INR
0.3932772
1 Telcoin(TEL) u IDR
Rp73.1967096
1 Telcoin(TEL) u KRW
6.2273355
1 Telcoin(TEL) u PHP
0.2552194
1 Telcoin(TEL) u EGP
￡E.0.21668645
1 Telcoin(TEL) u BRL
R$0.02424495
1 Telcoin(TEL) u CAD
C$0.00611705
1 Telcoin(TEL) u BDT
0.54361375
1 Telcoin(TEL) u NGN
6.83765635
1 Telcoin(TEL) u COP
$17.9317079
1 Telcoin(TEL) u ZAR
R.0.078584
1 Telcoin(TEL) u UAH
0.18507425
1 Telcoin(TEL) u VES
Bs0.65189
1 Telcoin(TEL) u CLP
$4.32212
1 Telcoin(TEL) u PKR
Rs1.2673456
1 Telcoin(TEL) u KZT
2.40828705
1 Telcoin(TEL) u THB
฿0.14417485
1 Telcoin(TEL) u TWD
NT$0.1368076
1 Telcoin(TEL) u AED
د.إ0.01638655
1 Telcoin(TEL) u CHF
Fr0.003572
1 Telcoin(TEL) u HKD
HK$0.03478235
1 Telcoin(TEL) u AMD
֏1.70808575
1 Telcoin(TEL) u MAD
.د.م0.040185
1 Telcoin(TEL) u MXN
$0.08327225
1 Telcoin(TEL) u SAR
ريال0.01674375
1 Telcoin(TEL) u PLN
0.0162526
1 Telcoin(TEL) u RON
лв0.01933345
1 Telcoin(TEL) u SEK
kr0.04192635
1 Telcoin(TEL) u BGN
лв0.00745655
1 Telcoin(TEL) u HUF
Ft1.5079198
1 Telcoin(TEL) u CZK
0.09318455
1 Telcoin(TEL) u KWD
د.ك0.001361825
1 Telcoin(TEL) u ILS
0.01495775
1 Telcoin(TEL) u AOA
Kz4.07016005
1 Telcoin(TEL) u BHD
.د.ب0.001683305
1 Telcoin(TEL) u BMD
$0.004465
1 Telcoin(TEL) u DKK
kr0.02844205
1 Telcoin(TEL) u HNL
L0.11702765
1 Telcoin(TEL) u MUR
0.204497
1 Telcoin(TEL) u NAD
$0.078584
1 Telcoin(TEL) u NOK
kr0.04460535
1 Telcoin(TEL) u NZD
$0.00754585
1 Telcoin(TEL) u PAB
B/.0.004465
1 Telcoin(TEL) u PGK
K0.01888695
1 Telcoin(TEL) u QAR
ر.ق0.01629725
1 Telcoin(TEL) u RSD
дин.0.44708045

Telcoin Resurs

Za dublje razumijevanje Telcoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Telcoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Telcoin

Koliko Telcoin (TEL) vrijedi danas?
Cijena TEL uživo u USD je 0.004465 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TEL u USD?
Trenutačna cijena TEL u USD je $ 0.004465. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Telcoin?
Tržišna kapitalizacija za TEL je $ 406.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TEL?
Količina u optjecaju za TEL je 91.01B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TEL?
TEL je postigao ATH cijenu od 0.06489695 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TEL?
TEL je vidio ATL cijenu od 0.0000651563082403 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TEL?
24-satni obujam trgovanja za TEL je $ 103.35K USD.
Hoće li TEL još narasti ove godine?
TEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Telcoin (TEL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

TEL u USD kalkulator

Iznos

TEL
TEL
USD
USD

1 TEL = 0.004465 USD

Trgujte TEL

TELUSDT
$0.004465
-0.51%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine