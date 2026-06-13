Taboo Cijena danas

Trenutačna cijena Taboo (TABOO) danas je $ 0.00000967, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TABOO u USD je $ 0.00000967 po TABOO.

Taboo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 94,600, s količinom u optjecaju od 9.78B TABOO. Tijekom posljednja 24 sata, TABOO trgovao je između $ 0.00000964 (niska) i $ 0.00000976 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.063936, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000872.

U kratkoročnim performansama, TABOO se kretao -- u posljednjem satu i +7.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 5.06.

Informacije o tržištu Taboo (TABOO)

Tržišna kapitalizacija $ 94.60K$ 94.60K $ 94.60K Obujam (24 sata) $ 5.06$ 5.06 $ 5.06 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.60K$ 94.60K $ 94.60K Količina u optjecaju 9.78B 9.78B 9.78B Ukupna količina 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taboo je $ 94.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.06. Količina u optjecaju TABOO je 9.78B, s ukupnom količinom od 9782678080.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.60K.