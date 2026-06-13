Synth Cijena danas

Trenutačna cijena Synth (SN50) danas je $ 1.62, s promjenom od 20.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN50 u USD je $ 1.62 po SN50.

Synth trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,412,688, s količinom u optjecaju od 4.62M SN50. Tijekom posljednja 24 sata, SN50 trgovao je između $ 1.34 (niska) i $ 1.61 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 8.97, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.985209.

U kratkoročnim performansama, SN50 se kretao +1.23% u posljednjem satu i +24.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 587.23K.

Informacije o tržištu Synth (SN50)

Tržišna kapitalizacija $ 7.41M$ 7.41M $ 7.41M Obujam (24 sata) $ 587.23K$ 587.23K $ 587.23K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.41M$ 7.41M $ 7.41M Količina u optjecaju 4.62M 4.62M 4.62M Ukupna količina 4,624,113.209415548 4,624,113.209415548 4,624,113.209415548

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synth je $ 7.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 587.23K. Količina u optjecaju SN50 je 4.62M, s ukupnom količinom od 4624113.209415548. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.41M.