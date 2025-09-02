Solama (SOLAMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00352. Tijekom protekla 24 sata, SOLAMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0034 i najviše cijene $ 0.00399, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLAMA je $ 0.1486368970637449, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000005565803546526.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLAMA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.40% u posljednjih 24 sata i -21.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Solama (SOLAMA)
$ 2.30M
$ 7.58K
$ 2.38M
653.87M
676,584,793.32
676,584,793.32
96.64%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Solama je $ 2.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.58K. Količina u optjecaju SOLAMA je 653.87M, s ukupnom količinom od 676584793.32. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.38M.
Solama (SOLAMA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Solama za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00005
-1.40%
30 dana
$ 0
0.00%
60 dana
$ -0.00127
-26.52%
90 dana
$ -0.00288
-45.00%
Solama promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SOLAMA od $ -0.00005 (-1.40%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Solama 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Solama 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOLAMA od $ -0.00127 (-26.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Solama 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00288 (-45.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solama (SOLAMA)?
Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.
Solama dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solama ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SOLAMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Solama na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solama učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Solama Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Solama (SOLAMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solama (SOLAMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solama.
Razumijevanje tokenomike Solama (SOLAMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLAMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Solama (SOLAMA)
Tražiš kako kupiti Solama? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Solama na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.