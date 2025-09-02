Više o SNPT

SNPIT Cijena(SNPT)

1 SNPT u USD cijena uživo:

$0.01245
$0.01245$0.01245
+3.49%1D
Grafikon aktualnih cijena SNPIT (SNPT)
SNPIT (SNPT) Informacije o cijeni (USD)

SNPIT (SNPT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01245. Tijekom protekla 24 sata, SNPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01201 i najviše cijene $ 0.01355, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNPT je $ 0.01907953974679355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003674454356925423.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNPT se promijenio za +1.54% u posljednjih sat vremena, +3.49% u posljednjih 24 sata i -17.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

No.4430

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.88K
$ 10.88K$ 10.88K

$ 12.45M
$ 12.45M$ 12.45M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

Trenutačna tržišna kapitalizacija SNPIT je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.88K. Količina u optjecaju SNPT je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.45M.

SNPIT (SNPT) Povijest cijena USD

Danas$ +0.0004199+3.49%
30 dana$ +0.00475+61.68%
60 dana$ +0.00763+158.29%
90 dana$ +0.00821+193.63%
SNPIT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SNPT od $ +0.0004199 (+3.49%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SNPIT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00475 (+61.68%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SNPIT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SNPT od $ +0.00763 (+158.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SNPIT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00821 (+193.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je SNPIT (SNPT)

SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards.

SNPIT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SNPIT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Koliko SNPIT (SNPT) vrijedi danas?
Cijena SNPT uživo u USD je 0.01245 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNPT u USD?
Trenutačna cijena SNPT u USD je $ 0.01245. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SNPIT?
Tržišna kapitalizacija za SNPT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNPT?
Količina u optjecaju za SNPT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNPT?
SNPT je postigao ATH cijenu od 0.01907953974679355 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNPT?
SNPT je vidio ATL cijenu od 0.003674454356925423 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNPT?
24-satni obujam trgovanja za SNPT je $ 10.88K USD.
Hoće li SNPT još narasti ove godine?
SNPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
