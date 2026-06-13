sato Cijena danas

Trenutačna cijena sato (SATO) danas je € 0.299, s promjenom od 6.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SATO u EUR je € 0.299 po SATO.

sato trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SATO. Tijekom posljednja 24 sata, SATO trgovao je između € 0.2735 (niska) i € 0.3458 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SATO se kretao -0.11% u posljednjem satu i -6.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 158.38K.

Informacije o tržištu sato (SATO)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) € 158.38K€ 158.38K € 158.38K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 5.52M€ 5.52M € 5.52M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 18,454,077 18,454,077 18,454,077 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija sato je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 158.38K. Količina u optjecaju SATO je --, s ukupnom količinom od 18454077. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 5.52M.