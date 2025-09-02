Više o RBT

RBT Informacije o cijeni

RBT Službena web stranica

RBT Tokenomija

RBT Prognoza cijena

RBT Povijest

Vodič za kupnju RBT

Konverter RBT u fiducijarnu valutu

RBT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Rubix Logotip

Rubix Cijena(RBT)

1 RBT u USD cijena uživo:

$254.9
$254.9$254.9
-0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rubix (RBT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:32:11 (UTC+8)

Rubix (RBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 252.98
$ 252.98$ 252.98
24-satna najniža cijena
$ 255.83
$ 255.83$ 255.83
24-satna najviša cijena

$ 252.98
$ 252.98$ 252.98

$ 255.83
$ 255.83$ 255.83

$ 19,006.814106982598
$ 19,006.814106982598$ 19,006.814106982598

$ 17.65837329883529
$ 17.65837329883529$ 17.65837329883529

0.00%

-0.30%

-0.46%

-0.46%

Rubix (RBT) cijena u stvarnom vremenu je $ 254.9. Tijekom protekla 24 sata, RBTtrgovalo je između najniže cijene $ 252.98 i najviše cijene $ 255.83, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RBT je $ 19,006.814106982598, dok je najniža cijena svih vremena $ 17.65837329883529.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RBT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rubix (RBT)

No.3635

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.94K
$ 25.94K$ 25.94K

$ 13.10B
$ 13.10B$ 13.10B

0.00
0.00 0.00

51,400,000
51,400,000 51,400,000

0
0 0

0.00%

RBT

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rubix je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 25.94K. Količina u optjecaju RBT je 0.00, s ukupnom količinom od 0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.10B.

Rubix (RBT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Rubix za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.767-0.30%
30 dana$ -0.56-0.22%
60 dana$ -4.05-1.57%
90 dana$ +2+0.79%
Rubix promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RBT od $ -0.767 (-0.30%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Rubix 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.56 (-0.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Rubix 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RBT od $ -4.05 (-1.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Rubix 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +2 (+0.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Rubix (RBT)?

Pogledajte Rubix stranicu Povijest cijena sada.

Što je Rubix (RBT)

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Rubix dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Rubix ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RBT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Rubix na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Rubix učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Rubix Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rubix (RBT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rubix (RBT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rubix.

Provjerite Rubix predviđanje cijene sada!

Rubix (RBT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rubix (RBT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RBT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Rubix (RBT)

Tražiš kako kupiti Rubix? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Rubix na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RBT u lokalnim valutama

1 Rubix(RBT) u VND
6,707,693.5
1 Rubix(RBT) u AUD
A$387.448
1 Rubix(RBT) u GBP
186.077
1 Rubix(RBT) u EUR
216.665
1 Rubix(RBT) u USD
$254.9
1 Rubix(RBT) u MYR
RM1,075.678
1 Rubix(RBT) u TRY
10,486.586
1 Rubix(RBT) u JPY
¥37,470.3
1 Rubix(RBT) u ARS
ARS$351,101.809
1 Rubix(RBT) u RUB
20,537.293
1 Rubix(RBT) u INR
22,428.651
1 Rubix(RBT) u IDR
Rp4,178,687.856
1 Rubix(RBT) u KRW
355,509.03
1 Rubix(RBT) u PHP
14,559.888
1 Rubix(RBT) u EGP
￡E.12,370.297
1 Rubix(RBT) u BRL
R$1,384.107
1 Rubix(RBT) u CAD
C$349.213
1 Rubix(RBT) u BDT
30,977.997
1 Rubix(RBT) u NGN
390,351.311
1 Rubix(RBT) u COP
$1,023,693.694
1 Rubix(RBT) u ZAR
R.4,486.24
1 Rubix(RBT) u UAH
10,545.213
1 Rubix(RBT) u VES
Bs37,215.4
1 Rubix(RBT) u CLP
$247,253
1 Rubix(RBT) u PKR
Rs72,228.464
1 Rubix(RBT) u KZT
137,189.729
1 Rubix(RBT) u THB
฿8,230.721
1 Rubix(RBT) u TWD
NT$7,805.038
1 Rubix(RBT) u AED
د.إ935.483
1 Rubix(RBT) u CHF
Fr203.92
1 Rubix(RBT) u HKD
HK$1,985.671
1 Rubix(RBT) u AMD
֏97,438.074
1 Rubix(RBT) u MAD
.د.م2,289.002
1 Rubix(RBT) u MXN
$4,751.336
1 Rubix(RBT) u SAR
ريال955.875
1 Rubix(RBT) u PLN
925.287
1 Rubix(RBT) u RON
лв1,103.717
1 Rubix(RBT) u SEK
kr2,390.962
1 Rubix(RBT) u BGN
лв425.683
1 Rubix(RBT) u HUF
Ft85,998.162
1 Rubix(RBT) u CZK
5,314.665
1 Rubix(RBT) u KWD
د.ك77.7445
1 Rubix(RBT) u ILS
853.915
1 Rubix(RBT) u AOA
Kz232,359.193
1 Rubix(RBT) u BHD
.د.ب95.8424
1 Rubix(RBT) u BMD
$254.9
1 Rubix(RBT) u DKK
kr1,623.713
1 Rubix(RBT) u HNL
L6,668.184
1 Rubix(RBT) u MUR
11,674.42
1 Rubix(RBT) u NAD
$4,476.044
1 Rubix(RBT) u NOK
kr2,546.451
1 Rubix(RBT) u NZD
$430.781
1 Rubix(RBT) u PAB
B/.254.9
1 Rubix(RBT) u PGK
K1,078.227
1 Rubix(RBT) u QAR
ر.ق927.836
1 Rubix(RBT) u RSD
дин.25,495.098

Rubix Resurs

Za dublje razumijevanje Rubix, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Rubix web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rubix

Koliko Rubix (RBT) vrijedi danas?
Cijena RBT uživo u USD je 254.9 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RBT u USD?
Trenutačna cijena RBT u USD je $ 254.9. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rubix?
Tržišna kapitalizacija za RBT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RBT?
Količina u optjecaju za RBT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RBT?
RBT je postigao ATH cijenu od 19,006.814106982598 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RBT?
RBT je vidio ATL cijenu od 17.65837329883529 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RBT?
24-satni obujam trgovanja za RBT je $ 25.94K USD.
Hoće li RBT još narasti ove godine?
RBT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RBT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:32:11 (UTC+8)

Rubix (RBT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

RBT u USD kalkulator

Iznos

RBT
RBT
USD
USD

1 RBT = 254.9 USD

Trgujte RBT

RBTUSDT
$254.9
$254.9$254.9
-0.30%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine