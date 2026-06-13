Radar Cijena danas

Trenutačna cijena Radar (RADAR) danas je $ 0.00304168, s promjenom od 0.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RADAR u USD je $ 0.00304168 po RADAR.

Radar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 148,780, s količinom u optjecaju od 48.94M RADAR. Tijekom posljednja 24 sata, RADAR trgovao je između $ 0.00300264 (niska) i $ 0.00305225 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.864534, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00178171.

U kratkoročnim performansama, RADAR se kretao +0.23% u posljednjem satu i +5.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 332.82.

Informacije o tržištu Radar (RADAR)

Tržišna kapitalizacija $ 148.78K$ 148.78K $ 148.78K Obujam (24 sata) $ 332.82$ 332.82 $ 332.82 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 258.40K$ 258.40K $ 258.40K Količina u optjecaju 48.94M 48.94M 48.94M Ukupna količina 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Radar je $ 148.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 332.82. Količina u optjecaju RADAR je 48.94M, s ukupnom količinom od 85000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 258.40K.