Ontology Token Logotip

Ontology Token Cijena(ONT)

Grafikon aktualnih cijena Ontology Token (ONT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:23:00 (UTC+8)

Ontology Token (ONT) Informacije o cijeni (USD)

Ontology Token (ONT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1377. Tijekom protekla 24 sata, ONTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1369 i najviše cijene $ 0.1494, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONT je $ 11.176600456237793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1058056271007376.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONT se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -2.06% u posljednjih 24 sata i -29.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ontology Token (ONT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ontology Token je $ 125.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.18M. Količina u optjecaju ONT je 914.70M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.70M.

Ontology Token (ONT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ontology Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002896-2.06%
30 dana$ +0.0088+6.82%
60 dana$ +0.0121+9.63%
90 dana$ -0.0008-0.58%
Ontology Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ONT od $ -0.002896 (-2.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ontology Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0088 (+6.82%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ontology Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ONT od $ +0.0121 (+9.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ontology Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0008 (-0.58%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ontology Token (ONT)?

Pogledajte Ontology Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ontology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ontology Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ONT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ontology Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ontology Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ontology Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ontology Token (ONT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ontology Token (ONT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ontology Token.

Provjerite Ontology Token predviđanje cijene sada!

Ontology Token (ONT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ontology Token (ONT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ontology Token (ONT)

Tražiš kako kupiti Ontology Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ontology Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ontology Token Resurs

Za dublje razumijevanje Ontology Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ontology Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ontology Token

Koliko Ontology Token (ONT) vrijedi danas?
Cijena ONT uživo u USD je 0.1377 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONT u USD?
Trenutačna cijena ONT u USD je $ 0.1377. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ontology Token?
Tržišna kapitalizacija za ONT je $ 125.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONT?
Količina u optjecaju za ONT je 914.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONT?
ONT je postigao ATH cijenu od 11.176600456237793 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONT?
ONT je vidio ATL cijenu od 0.1058056271007376 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONT?
24-satni obujam trgovanja za ONT je $ 1.18M USD.
Hoće li ONT još narasti ove godine?
ONT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ontology Token (ONT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

