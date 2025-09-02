Ontology Token (ONT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1377. Tijekom protekla 24 sata, ONTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1369 i najviše cijene $ 0.1494, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONT je $ 11.176600456237793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1058056271007376.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONT se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -2.06% u posljednjih 24 sata i -29.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
No.290
$ 125.95M
$ 125.95M$ 125.95M
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
$ 137.70M
$ 137.70M$ 137.70M
914.70M
914.70M 914.70M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
91.46%
2018-02-26 00:00:00
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
ONT
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ontology Token je $ 125.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.18M. Količina u optjecaju ONT je 914.70M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.70M.
Ontology Token (ONT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ontology Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.002896
-2.06%
30 dana
$ +0.0088
+6.82%
60 dana
$ +0.0121
+9.63%
90 dana
$ -0.0008
-0.58%
Ontology Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ONT od $ -0.002896 (-2.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ontology Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0088 (+6.82%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ontology Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ONT od $ +0.0121 (+9.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ontology Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0008 (-0.58%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.
Kako kupiti Ontology Token (ONT)
