Što je OmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

OmiseGo Resurs

Za dublje razumijevanje OmiseGo, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OmiseGo Koliko OmiseGo (OMG) vrijedi danas? Cijena OMG uživo u USD je 0.16941 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena OMG u USD? $ 0.16941 . Provjerite Trenutačna cijena OMG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija OmiseGo? Tržišna kapitalizacija za OMG je $ 23.76M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za OMG? Količina u optjecaju za OMG je 140.25M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMG? OMG je postigao ATH cijenu od 28.351900100708008 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMG? OMG je vidio ATL cijenu od 0.1616473971311056 USD . Koliki je obujam trgovanja za OMG? 24-satni obujam trgovanja za OMG je $ 23.65K USD . Hoće li OMG još narasti ove godine? OMG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

