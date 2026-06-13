Loud Cijena danas

Trenutačna cijena Loud (LOUD) danas je $ 0.00020454, s promjenom od 2.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LOUD u USD je $ 0.00020454 po LOUD.

Loud trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 204,516, s količinom u optjecaju od 999.89M LOUD. Tijekom posljednja 24 sata, LOUD trgovao je između $ 0.00019905 (niska) i $ 0.0002046 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01678074, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00016919.

U kratkoročnim performansama, LOUD se kretao +0.60% u posljednjem satu i +7.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.59.

Informacije o tržištu Loud (LOUD)

Tržišna kapitalizacija $ 204.52K$ 204.52K $ 204.52K Obujam (24 sata) $ 55.59$ 55.59 $ 55.59 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 204.52K$ 204.52K $ 204.52K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,886,186.570634 999,886,186.570634 999,886,186.570634

Trenutačna tržišna kapitalizacija Loud je $ 204.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.59. Količina u optjecaju LOUD je 999.89M, s ukupnom količinom od 999886186.570634. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 204.52K.