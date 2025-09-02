Lingo (LINGO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02793. Tijekom protekla 24 sata, LINGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02769 i najviše cijene $ 0.02835, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LINGO je $ 0.6091323507966424, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02782118534107937.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LINGO se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i -15.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Lingo (LINGO)
No.1360
$ 5.76M
$ 5.76M$ 5.76M
$ 62.99K
$ 62.99K$ 62.99K
$ 27.93M
$ 27.93M$ 27.93M
206.34M
206.34M 206.34M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
206,339,847
206,339,847 206,339,847
20.63%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Lingo je $ 5.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.99K. Količina u optjecaju LINGO je 206.34M, s ukupnom količinom od 206339847. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.93M.
Lingo (LINGO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Lingo za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000981
-0.35%
30 dana
$ -0.00995
-26.27%
60 dana
$ -0.01056
-27.44%
90 dana
$ -0.02343
-45.62%
Lingo promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LINGO od $ -0.0000981 (-0.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Lingo 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00995 (-26.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Lingo 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LINGO od $ -0.01056 (-27.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Lingo 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02343 (-45.62%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lingo (LINGO)?
LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.
Lingo Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Lingo (LINGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lingo (LINGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lingo.
Razumijevanje tokenomike Lingo (LINGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LINGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
