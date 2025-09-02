Više o LADYS

Milady Meme Coin Cijena(LADYS)

$0.00000002796
-2.44%1D
Grafikon aktualnih cijena Milady Meme Coin (LADYS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:59:20 (UTC+8)

Milady Meme Coin (LADYS) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.00000002788
$ 0.00000003009
$ 0.00000002788
$ 0.00000003009
$ 0.000706677852880379
$ 0.000000000291162732
-1.07%

-2.44%

-2.96%

-2.96%

Milady Meme Coin (LADYS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000002796. Tijekom protekla 24 sata, LADYStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000002788 i najviše cijene $ 0.00000003009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LADYS je $ 0.000706677852880379, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000291162732.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LADYS se promijenio za -1.07% u posljednjih sat vremena, -2.44% u posljednjih 24 sata i -2.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Milady Meme Coin (LADYS)

$ 20.53M
$ 30.79K
$ 24.83M
734.37T
888,000,888,000,888
888,000,888,000,888
82.69%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Milady Meme Coin je $ 20.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 30.79K. Količina u optjecaju LADYS je 734.37T, s ukupnom količinom od 888000888000888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.83M.

Milady Meme Coin (LADYS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Milady Meme Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000006993-2.44%
30 dana$ -0.00000000217-7.21%
60 dana$ -0.00000001058-27.46%
90 dana$ -0.0000000174-38.36%
Milady Meme Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LADYS od $ -0.0000000006993 (-2.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Milady Meme Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000000217 (-7.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Milady Meme Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LADYS od $ -0.00000001058 (-27.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Milady Meme Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000174 (-38.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Milady Meme Coin (LADYS)?

Pogledajte Milady Meme Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Milady Meme Coin (LADYS)

LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.

Milady Meme Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Milady Meme Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LADYS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Milady Meme Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Milady Meme Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Milady Meme Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Milady Meme Coin (LADYS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Milady Meme Coin (LADYS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Milady Meme Coin.

Provjerite Milady Meme Coin predviđanje cijene sada!

Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Milady Meme Coin (LADYS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LADYS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Milady Meme Coin (LADYS)

Tražiš kako kupiti Milady Meme Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Milady Meme Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LADYS u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Milady Meme Coin

Koliko Milady Meme Coin (LADYS) vrijedi danas?
Cijena LADYS uživo u USD je 0.00000002796 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LADYS u USD?
Trenutačna cijena LADYS u USD je $ 0.00000002796. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Milady Meme Coin?
Tržišna kapitalizacija za LADYS je $ 20.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LADYS?
Količina u optjecaju za LADYS je 734.37T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LADYS?
LADYS je postigao ATH cijenu od 0.000706677852880379 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LADYS?
LADYS je vidio ATL cijenu od 0.000000000291162732 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LADYS?
24-satni obujam trgovanja za LADYS je $ 30.79K USD.
Hoće li LADYS još narasti ove godine?
LADYS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LADYS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:59:20 (UTC+8)

