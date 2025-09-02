Što je Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama (KSM) Tokenomika

Kusama Resurs

Za dublje razumijevanje Kusama, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kusama Koliko Kusama (KSM) vrijedi danas? Cijena KSM uživo u USD je 14.7 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KSM u USD? $ 14.7 . Provjerite Trenutačna cijena KSM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Kusama? Tržišna kapitalizacija za KSM je $ 249.58M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KSM? Količina u optjecaju za KSM je 16.98M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KSM? KSM je postigao ATH cijenu od 623.75283412 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KSM? KSM je vidio ATL cijenu od 0.915787390828 USD . Koliki je obujam trgovanja za KSM? 24-satni obujam trgovanja za KSM je $ 1.03M USD . Hoće li KSM još narasti ove godine? KSM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KSM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

