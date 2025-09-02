Više o KSM

Kusama Logotip

Kusama Cijena(KSM)

1 KSM u USD cijena uživo:

$14.7
$14.7$14.7
-0.94%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kusama (KSM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:52:26 (UTC+8)

Kusama (KSM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 14.41
$ 14.41$ 14.41
24-satna najniža cijena
$ 15.62
$ 15.62$ 15.62
24-satna najviša cijena

$ 14.41
$ 14.41$ 14.41

$ 15.62
$ 15.62$ 15.62

$ 623.75283412
$ 623.75283412$ 623.75283412

$ 0.915787390828
$ 0.915787390828$ 0.915787390828

+0.13%

-0.94%

+1.44%

+1.44%

Kusama (KSM) cijena u stvarnom vremenu je $ 14.7. Tijekom protekla 24 sata, KSMtrgovalo je između najniže cijene $ 14.41 i najviše cijene $ 15.62, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KSM je $ 623.75283412, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.915787390828.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KSM se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i +1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kusama (KSM)

No.170

$ 249.58M
$ 249.58M$ 249.58M

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 249.58M
$ 249.58M$ 249.58M

16.98M
16.98M 16.98M

--
----

16,978,334.40114401
16,978,334.40114401 16,978,334.40114401

0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kusama je $ 249.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.03M. Količina u optjecaju KSM je 16.98M, s ukupnom količinom od 16978334.40114401. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 249.58M.

Kusama (KSM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kusama za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.1395-0.94%
30 dana$ +1.2+8.88%
60 dana$ +1.53+11.61%
90 dana$ -2.18-12.92%
Kusama promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KSM od $ -0.1395 (-0.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kusama 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +1.2 (+8.88%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kusama 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KSM od $ +1.53 (+11.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kusama 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -2.18 (-12.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kusama (KSM)?

Pogledajte Kusama stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kusama ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KSM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kusama na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kusama učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kusama Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kusama (KSM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kusama (KSM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kusama.

Provjerite Kusama predviđanje cijene sada!

Kusama (KSM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kusama (KSM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KSM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kusama (KSM)

Tražiš kako kupiti Kusama? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kusama na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KSM u lokalnim valutama

1 Kusama(KSM) u VND
386,830.5
1 Kusama(KSM) u AUD
A$22.344
1 Kusama(KSM) u GBP
10.731
1 Kusama(KSM) u EUR
12.495
1 Kusama(KSM) u USD
$14.7
1 Kusama(KSM) u MYR
RM62.034
1 Kusama(KSM) u TRY
604.758
1 Kusama(KSM) u JPY
¥2,160.9
1 Kusama(KSM) u ARS
ARS$20,247.927
1 Kusama(KSM) u RUB
1,184.232
1 Kusama(KSM) u INR
1,294.335
1 Kusama(KSM) u IDR
Rp240,983.568
1 Kusama(KSM) u KRW
20,502.09
1 Kusama(KSM) u PHP
839.811
1 Kusama(KSM) u EGP
￡E.713.244
1 Kusama(KSM) u BRL
R$79.821
1 Kusama(KSM) u CAD
C$20.139
1 Kusama(KSM) u BDT
1,786.491
1 Kusama(KSM) u NGN
22,511.433
1 Kusama(KSM) u COP
$59,036.082
1 Kusama(KSM) u ZAR
R.258.72
1 Kusama(KSM) u UAH
609.021
1 Kusama(KSM) u VES
Bs2,146.2
1 Kusama(KSM) u CLP
$14,229.6
1 Kusama(KSM) u PKR
Rs4,171.272
1 Kusama(KSM) u KZT
7,924.476
1 Kusama(KSM) u THB
฿474.957
1 Kusama(KSM) u TWD
NT$450.408
1 Kusama(KSM) u AED
د.إ53.949
1 Kusama(KSM) u CHF
Fr11.76
1 Kusama(KSM) u HKD
HK$114.513
1 Kusama(KSM) u AMD
֏5,619.222
1 Kusama(KSM) u MAD
.د.م132.006
1 Kusama(KSM) u MXN
$274.155
1 Kusama(KSM) u SAR
ريال55.125
1 Kusama(KSM) u PLN
53.508
1 Kusama(KSM) u RON
лв63.651
1 Kusama(KSM) u SEK
kr138.033
1 Kusama(KSM) u BGN
лв24.402
1 Kusama(KSM) u HUF
Ft4,962.72
1 Kusama(KSM) u CZK
306.642
1 Kusama(KSM) u KWD
د.ك4.4835
1 Kusama(KSM) u ILS
49.245
1 Kusama(KSM) u AOA
Kz13,400.079
1 Kusama(KSM) u BHD
.د.ب5.5419
1 Kusama(KSM) u BMD
$14.7
1 Kusama(KSM) u DKK
kr93.639
1 Kusama(KSM) u HNL
L385.14
1 Kusama(KSM) u MUR
673.26
1 Kusama(KSM) u NAD
$258.573
1 Kusama(KSM) u NOK
kr146.853
1 Kusama(KSM) u NZD
$24.843
1 Kusama(KSM) u PAB
B/.14.7
1 Kusama(KSM) u PGK
K62.181
1 Kusama(KSM) u QAR
ر.ق53.508
1 Kusama(KSM) u RSD
дин.1,471.764

Kusama Resurs

Za dublje razumijevanje Kusama, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kusama web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kusama

Koliko Kusama (KSM) vrijedi danas?
Cijena KSM uživo u USD je 14.7 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KSM u USD?
Trenutačna cijena KSM u USD je $ 14.7. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kusama?
Tržišna kapitalizacija za KSM je $ 249.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KSM?
Količina u optjecaju za KSM je 16.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KSM?
KSM je postigao ATH cijenu od 623.75283412 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KSM?
KSM je vidio ATL cijenu od 0.915787390828 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KSM?
24-satni obujam trgovanja za KSM je $ 1.03M USD.
Hoće li KSM još narasti ove godine?
KSM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KSM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:52:26 (UTC+8)

Kusama (KSM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

KSM u USD kalkulator

Iznos

KSM
KSM
USD
USD

1 KSM = 14.7 USD

Trgujte KSM

KSMUSDT
$14.7
$14.7$14.7
-1.01%

