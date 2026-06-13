Fartcat Cijena danas

Trenutačna cijena Fartcat (FARTCAT) danas je $ 0.00006584, s promjenom od 3.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FARTCAT u USD je $ 0.00006584 po FARTCAT.

Fartcat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 66,158, s količinom u optjecaju od 999.37M FARTCAT. Tijekom posljednja 24 sata, FARTCAT trgovao je između $ 0.00006334 (niska) i $ 0.00006621 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01483595, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005317.

U kratkoročnim performansama, FARTCAT se kretao -0.02% u posljednjem satu i +12.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 178.69.

Informacije o tržištu Fartcat (FARTCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 66.16K$ 66.16K $ 66.16K Obujam (24 sata) $ 178.69$ 178.69 $ 178.69 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.16K$ 66.16K $ 66.16K Količina u optjecaju 999.37M 999.37M 999.37M Ukupna količina 999,368,220.621549 999,368,220.621549 999,368,220.621549

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fartcat je $ 66.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 178.69. Količina u optjecaju FARTCAT je 999.37M, s ukupnom količinom od 999368220.621549. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.16K.