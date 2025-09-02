Enjin (ENJ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06666. Tijekom protekla 24 sata, ENJtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06397 i najviše cijene $ 0.0691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENJ je $ 4.846962115846244, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01561960019171238.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENJ se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, +1.24% u posljednjih 24 sata i +1.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Enjin (ENJ)
No.307
$ 125.09M
$ 125.09M$ 125.09M
$ 488.62K
$ 488.62K$ 488.62K
$ 128.16M
$ 128.16M$ 128.16M
1.88B
1.88B 1.88B
--
----
1,922,646,368.8935072
1,922,646,368.8935072 1,922,646,368.8935072
ENJ
Trenutačna tržišna kapitalizacija Enjin je $ 125.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 488.62K. Količina u optjecaju ENJ je 1.88B, s ukupnom količinom od 1922646368.8935072. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.16M.
Enjin (ENJ) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Enjin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0008163
+1.24%
30 dana
$ -0.00107
-1.58%
60 dana
$ -0.00142
-2.09%
90 dana
$ -0.01052
-13.64%
Enjin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ENJ od $ +0.0008163 (+1.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Enjin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00107 (-1.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Enjin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ENJ od $ -0.00142 (-2.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Enjin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01052 (-13.64%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Enjin (ENJ)?
Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system.
Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.
Enjin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Enjin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ENJ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Enjin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Enjin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Enjin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Enjin (ENJ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Enjin (ENJ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Enjin.
Razumijevanje tokenomike Enjin (ENJ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ENJ opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Enjin (ENJ)
Tražiš kako kupiti Enjin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Enjin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.