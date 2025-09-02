Više o ENJ

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:57:43 (UTC+8)

Enjin (ENJ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.06397
$ 0.06397$ 0.06397
24-satna najniža cijena
$ 0.0691
$ 0.0691$ 0.0691
24-satna najviša cijena

$ 0.06397
$ 0.06397$ 0.06397

$ 0.0691
$ 0.0691$ 0.0691

$ 4.846962115846244
$ 4.846962115846244$ 4.846962115846244

$ 0.01561960019171238
$ 0.01561960019171238$ 0.01561960019171238

+1.04%

+1.24%

+1.21%

+1.21%

Enjin (ENJ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06666. Tijekom protekla 24 sata, ENJtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06397 i najviše cijene $ 0.0691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENJ je $ 4.846962115846244, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01561960019171238.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENJ se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, +1.24% u posljednjih 24 sata i +1.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Enjin (ENJ)

No.307

$ 125.09M
$ 125.09M$ 125.09M

$ 488.62K
$ 488.62K$ 488.62K

$ 128.16M
$ 128.16M$ 128.16M

1.88B
1.88B 1.88B

--
----

1,922,646,368.8935072
1,922,646,368.8935072 1,922,646,368.8935072

ENJ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Enjin je $ 125.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 488.62K. Količina u optjecaju ENJ je 1.88B, s ukupnom količinom od 1922646368.8935072. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.16M.

Enjin (ENJ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Enjin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0008163+1.24%
30 dana$ -0.00107-1.58%
60 dana$ -0.00142-2.09%
90 dana$ -0.01052-13.64%
Enjin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ENJ od $ +0.0008163 (+1.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Enjin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00107 (-1.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Enjin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ENJ od $ -0.00142 (-2.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Enjin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01052 (-13.64%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Enjin (ENJ)?

Pogledajte Enjin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Enjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Enjin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ENJ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Enjin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Enjin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Enjin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Enjin (ENJ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Enjin (ENJ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Enjin.

Provjerite Enjin predviđanje cijene sada!

Enjin (ENJ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Enjin (ENJ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ENJ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Enjin (ENJ)

Tražiš kako kupiti Enjin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Enjin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ENJ u lokalnim valutama

1 Enjin(ENJ) u VND
1,754.1579
1 Enjin(ENJ) u AUD
A$0.1013232
1 Enjin(ENJ) u GBP
0.0486618
1 Enjin(ENJ) u EUR
0.056661
1 Enjin(ENJ) u USD
$0.06666
1 Enjin(ENJ) u MYR
RM0.2813052
1 Enjin(ENJ) u TRY
2.743059
1 Enjin(ENJ) u JPY
¥9.79902
1 Enjin(ENJ) u ARS
ARS$91.8181506
1 Enjin(ENJ) u RUB
5.3707962
1 Enjin(ENJ) u INR
5.8720794
1 Enjin(ENJ) u IDR
Rp1,092.7867104
1 Enjin(ENJ) u KRW
92.840715
1 Enjin(ENJ) u PHP
3.8149518
1 Enjin(ENJ) u EGP
￡E.3.2350098
1 Enjin(ENJ) u BRL
R$0.3626304
1 Enjin(ENJ) u CAD
C$0.0913242
1 Enjin(ENJ) u BDT
8.115855
1 Enjin(ENJ) u NGN
102.2391084
1 Enjin(ENJ) u COP
$268.789785
1 Enjin(ENJ) u ZAR
R.1.1745492
1 Enjin(ENJ) u UAH
2.763057
1 Enjin(ENJ) u VES
Bs9.73236
1 Enjin(ENJ) u CLP
$64.52688
1 Enjin(ENJ) u PKR
Rs18.9207744
1 Enjin(ENJ) u KZT
35.9544042
1 Enjin(ENJ) u THB
฿2.1504516
1 Enjin(ENJ) u TWD
NT$2.043129
1 Enjin(ENJ) u AED
د.إ0.2446422
1 Enjin(ENJ) u CHF
Fr0.053328
1 Enjin(ENJ) u HKD
HK$0.5192814
1 Enjin(ENJ) u AMD
֏25.500783
1 Enjin(ENJ) u MAD
.د.م0.59994
1 Enjin(ENJ) u MXN
$1.2438756
1 Enjin(ENJ) u SAR
ريال0.249975
1 Enjin(ENJ) u PLN
0.2426424
1 Enjin(ENJ) u RON
лв0.2886378
1 Enjin(ENJ) u SEK
kr0.6272706
1 Enjin(ENJ) u BGN
лв0.1113222
1 Enjin(ENJ) u HUF
Ft22.5197478
1 Enjin(ENJ) u CZK
1.3911942
1 Enjin(ENJ) u KWD
د.ك0.0203313
1 Enjin(ENJ) u ILS
0.223311
1 Enjin(ENJ) u AOA
Kz60.7652562
1 Enjin(ENJ) u BHD
.د.ب0.02513082
1 Enjin(ENJ) u BMD
$0.06666
1 Enjin(ENJ) u DKK
kr0.4246242
1 Enjin(ENJ) u HNL
L1.7471586
1 Enjin(ENJ) u MUR
3.053028
1 Enjin(ENJ) u NAD
$1.173216
1 Enjin(ENJ) u NOK
kr0.6666
1 Enjin(ENJ) u NZD
$0.1126554
1 Enjin(ENJ) u PAB
B/.0.06666
1 Enjin(ENJ) u PGK
K0.2819718
1 Enjin(ENJ) u QAR
ر.ق0.243309
1 Enjin(ENJ) u RSD
дин.6.6753324

Enjin Resurs

Za dublje razumijevanje Enjin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Enjin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Enjin

Koliko Enjin (ENJ) vrijedi danas?
Cijena ENJ uživo u USD je 0.06666 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ENJ u USD?
Trenutačna cijena ENJ u USD je $ 0.06666. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Enjin?
Tržišna kapitalizacija za ENJ je $ 125.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ENJ?
Količina u optjecaju za ENJ je 1.88B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ENJ?
ENJ je postigao ATH cijenu od 4.846962115846244 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ENJ?
ENJ je vidio ATL cijenu od 0.01561960019171238 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ENJ?
24-satni obujam trgovanja za ENJ je $ 488.62K USD.
Hoće li ENJ još narasti ove godine?
ENJ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ENJ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:57:43 (UTC+8)

Enjin (ENJ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ENJ u USD kalkulator

Iznos

ENJ
ENJ
USD
USD

1 ENJ = 0.06666 USD

Trgujte ENJ

ENJUSDT
$0.06665
$0.06665$0.06665
+1.23%

